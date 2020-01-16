183cm蔡徐坤晒激輕上磅圖　累男星食減肥藥痾到傻　結局神反轉…

內地小鮮肉蔡徐坤自選秀節目《偶像練習生》出道以來人氣極高，日前在微博Po出一張自己企喺體重磅上的照片，上面數字屈機到嚇親人，連某內地男星睇完之後都聲言被激起減肥的動力，點知食完一堆減肥藥之後仲反效果。後來蔡徐坤解釋，並講出背後真相。

蔡徐坤自選秀節目《偶像練習生》出道：

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183cm高的蔡徐坤日前於微博Po出一張企喺體重磅上的相，放大之後可見體重顯示住57kg，以此身高的男仔來講勁輕！相中只見他着住普通常衫、褲同皮鞋，加埋拎住部手機，全部加加埋埋都佔一定重量。網友推斷，扣埋一埋物品的重量，蔡徐坤實際體重可能仲低，令大家紛紛熱議。

183cm高的蔡徐坤日前於微博Po出一張企喺體重磅上的相，放大之後可見體重顯示住57kg，以此身高的男仔來講勁輕（微博＠蔡徐坤）

內地男星孫堅疑似睇到蔡徐坤的Po後決定發奮圖強，在自己的微博發文表示，由於睇到某知名男明星曬完自己體重之後被激發，即刻喪食一堆減肥產品，結果搞到成晚不停痾，朝早起身瘦足2公斤！他提到一開始雖然有成效，個心舒服咗，但成個人硬係悶悶不樂、落晒型。

隔冇幾耐，蔡徐坤睇到孫堅的Po，轉發對方文章回應：「是我嗎？我忘記跟大家說那個秤壞了。」最後這個「烏龍」意外引起粉絲討論，直呼「互動好好笑」、「蔡徐坤好可愛」，仲上埋微博熱搜。

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