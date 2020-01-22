【黃金有罪．劇透】蕭正楠漸愛上姚子羚　將陷入三角戀與張兆輝爭

TVB劇集《黃金有罪》上回講到昊峰（黃智賢飾）當上總經理，意氣風發。昊兒叫明月（陳自瑤飾）回家，明月與昊峰和好。昊峰重用木桐（張兆輝飾），但木桐有意自立門戶，不過又不願得失昊峰，苦思良策。敏晶（姚子羚飾）一家為柱國餞行，莉莉（劉芷希飾）卻上門為永進煮飯。永進（蕭正楠飾）擔心敏晶誤會，向莉莉表明態度。

另一邊廂，敏婷（陳瀅飾）在股票市場上大賺一筆，情不自禁吻了帶喜（洪永城飾），二人打得火熱。明月想撮合木桐和昊兒（甄詠珊飾），木桐目睹昊兒報復前夫的陰暗面，決定與她連成一線，終於順利離開唐發。會計考試放榜，敏晶失落得在雨中大哭，與送傘的木桐邂逅。

帶喜、敏婷將會成為情侶。(劇照)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】張兆輝出自82年藝訓班 除咗盛產奸角仲有幾位巨星！

敏婷和帶喜打得火熱。（劇照）

最新一集講到敏晶失業苦惱不已，木桐此時剛成立濚木集團大展拳腳，成功招攬永進與敏晶，三人由零開始打拼天下，從此建立深厚情誼。帶喜、敏婷成為情侶，一同回到福隆邨探望孫婆婆，誰知家中天花突然塌下，令孫婆婆受傷，因而揭發唐發興建鹹水樓。昊山心知不妙，暗中聯絡當年的工程判頭安叔，企圖掩飾真相。木桐的經營手法深不可測，濚木集團瞬間在市場茁壯，永進、敏晶對木桐深感佩服。永進與敏晶漸生情愫，敏晶卻不自知。

永進漸漸鍾意敏晶。(劇照)