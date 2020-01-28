TWICE彩瑛遭德國瘋狂粉絲公開電話　IG呻被大量電話短訊轟炸

韓國女團TWICE近來飽受瘋狂粉絲騷擾，繼自稱「娜璉男朋友」的德國的私生飯Josh不斷騷擾偶像，又一度跟娜璉上飛機，而多賢被爆護照個人資料頁面外，日前彩瑛在TWICE官方Instagram透露被人公開私人電話，生活飽受困擾，更形容「已經是極限了」。

來自德國的瘋狂粉絲Josh以「娜璉男朋友」，不斷騷擾偶像娜璉，更一度跟娜璉上飛機。（視覺中國，YouTube）

近日TWICE成員不斷被騷擾和爆私隱，彩瑛是其中之一。（Viu《K1頭條》提供）

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事緣Josh透過Twitter公開彩瑛電話號碼，他聲稱原意只是「出於好意向粉絲散布號碼」，但彩瑛慨嘆「我的電話開始被各種來電和短信轟炸，承受著本來不必承受的痛苦」，又指有關問題不只發生在她身上，TWICE其他成員和其他公司的K-pop偶像亦被洩露私人電話。彩瑛批評以喜愛之名洩露電話一舉會令人不安和疲憊，同時連累正直健康粉絲遭受批評，在文章尾聲更指出：「我只是想嚴格告訴你這樣是錯誤，是應該感到羞愧的行為。」

彩瑛在TWICE官方Instagram透露被人公開私人電話，批評以喜愛之名洩露電話一舉會令人不安和疲憊。（IG/@twicetagram）

雖然事後Josh公開向彩瑛道歉，但他要求彩瑛刪除帖文，因為彩瑛發文後，Josh的Twitter隨即被大批ONCE（TWICE粉絲）和K-pop迷留言強烈批評，他認為自己被彩瑛標籤成壞人，令大家仇恨自己，連其家人和朋友都被抨擊。Josh又認為彩瑛之所以被騷擾，因為「討厭她的人或孩子似乎多於粉絲（I gave away her number to supporters but seems like she has a lot of haters(kids)）」。

公開彩瑛電話號碼的Josh公開道歉，但他在Twitter以韓文和英文要求彩瑛刪除帖文。（Twitter/@YoshTG）