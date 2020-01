TWICE彩瑛遭德國瘋狂粉絲公開電話　IG呻被大量電話短訊轟炸

韓國女團TWICE近來飽受瘋狂粉絲騷擾,繼自稱「娜璉男朋友」的德國的私生飯Josh不斷騷擾偶像,又一度跟娜璉上飛機,而多賢被爆護照個人資料頁面外,日前彩瑛在TWICE官方Instagram透露被人公開私人電話,生活飽受困擾,更形容「已經是極限了」。

來自德國的瘋狂粉絲Josh以「娜璉男朋友」,不斷騷擾偶像娜璉,更一度跟娜璉上飛機。(視覺中國,YouTube)

近日TWICE成員不斷被騷擾和爆私隱,彩瑛是其中之一。(Viu《K1頭條》提供)

事緣Josh透過Twitter公開彩瑛電話號碼,他聲稱原意只是「出於好意向粉絲散布號碼」,但彩瑛慨嘆「我的電話開始被各種來電和短信轟炸,承受著本來不必承受的痛苦」,又指有關問題不只發生在她身上,TWICE其他成員和其他公司的K-pop偶像亦被洩露私人電話。彩瑛批評以喜愛之名洩露電話一舉會令人不安和疲憊,同時連累正直健康粉絲遭受批評,在文章尾聲更指出:「我只是想嚴格告訴你這樣是錯誤,是應該感到羞愧的行為。」

彩瑛在TWICE官方Instagram透露被人公開私人電話,批評以喜愛之名洩露電話一舉會令人不安和疲憊。(IG/@twicetagram)

雖然事後Josh公開向彩瑛道歉,但他要求彩瑛刪除帖文,因為彩瑛發文後,Josh的Twitter隨即被大批ONCE(TWICE粉絲)和K-pop迷留言強烈批評,他認為自己被彩瑛標籤成壞人,令大家仇恨自己,連其家人和朋友都被抨擊。Josh又認為彩瑛之所以被騷擾,因為「討厭她的人或孩子似乎多於粉絲(I gave away her number to supporters but seems like she has a lot of haters(kids))」。

公開彩瑛電話號碼的Josh公開道歉,但他在Twitter以韓文和英文要求彩瑛刪除帖文。(Twitter/@YoshTG)