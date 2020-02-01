【Peppa Pig】英國配音員退休　聲演13年時薪1萬年賺6百萬

英國家庭動畫《Peppa Pig》（港譯《粉紅豬小妹》）風靡全球多個國家，英國女孩Harley Bird聲演Peppa Pig多年，今年已經18歲的她決定退休，她坦言很不捨，但對未來已有新的規劃。

英國女孩Harley Bird是Peppa Pig配音員，目前18歲的她，決定退休。（影片截圖）

Harley Bird自5歲起為Peppa Pig配音13年，時薪高達1000英鎊（約10,550港元），每周收入達1.2萬英鎊（約12.6萬港元），年收入約62.4萬英鎊（約636萬）。13年來Harley Bird總共配音185集，她的表現獲業界肯定，於2011年獲頒英國電影和電視藝術學院最佳兒童演出獎。

《Peppa Pig》自2004年起播映至今，先後有3人曾為Peppa Pig配音。Lily Snowden-Fine是第一代Peppa Pig，為Peppa Pig第一季配音；Cecily Bloom則是第二季的Peppa Pig， Harley Bird則為第3代配音員，Harley 退休後，新一代Peppa Pig9歲的英國童星Amelie Bea Smith接棒。Amelie 於2018、2019年曾在英國劇集《EastEnders》演出過幾集，由她聲演的新一代Peppa Pig預計在情人節當天登場。