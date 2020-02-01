【高比拜仁逝世】勒邦占士新紋身向Kobe致敬　永遠懷緬好兄弟

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NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）上週日乘搭私人直升機時不幸墜機身亡，終年41歲，噩耗震驚全球。他球場上的宿敵兼好兄弟勒邦占士（LeBorn James）今日（1日）分享自己大腿上新紋身的照片，用行動向高比拜仁致敬。

勒邦占士用行動向高比拜仁致敬。（Instagram：@nessaurelia）

高比拜仁死訊傳出後，當時身處機場的勒邦占士一度嚎哭起來，要由身邊人攙扶離開，無法接受已痛失好兄弟的事實。勒邦占士更下定決心將對方永久刻在身上，他左大腿上的新紋身正正就是高比拜仁的人生寫照，不但有代表高比拜仁的8號及24號球衣號碼，更有一隻代表高比精神永不放棄的黑色曼巴蛇，兩朵玫瑰，以及一句「Mamba 4 Life」。勒邦占士留言道：「我的兄弟 #Mamba4Life #RIPKobe #RIPGIGI」，用行動向高比拜仁致敬。

勒邦占士的新紋身正正就是高比拜仁的人生寫照。（Instagram：@kingjames）

雖然外界一直將高比拜仁和勒邦占士視作宿敵，而且二人亦從未同時效力同一支球隊，不過高比拜仁卻對這位年輕6年的後輩極為欣賞，日前勒邦占士超越他的總得分紀錄時，更大方在Twitter和Instagram公開祝賀對方的成就，誰知卻成為高比拜仁在社交網站的最後發言。

勒邦占士與高比拜仁是宿敵，亦是好兄弟。（Getty Images）

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