【武漢肺炎】楊冪捐20萬遭網民道德綁架嫌少　知道真相後即停批評

武漢肺炎疫情持續，內地藝人紛紛捐錢救助，望能出一分力，像是楊冪捐了20萬人民幣，但卻被網民指責「捐得少」。

微博被網民瘋傳的這份名單中，列明不少當紅藝人的捐款數目。（微博圖片）

日前，微博流傳著一份藝人的捐款名單，列明哪個藝人捐了多少錢（單位︰人民幣），例如趙本山1000萬，五月天「相信音樂」500萬，周杰倫、昆凌夫婦300萬，黃曉明、Angelababy夫婦和馮紹峰、趙麗穎夫婦都是100萬，鄧超、孫儷夫婦30萬，楊冪、劉亦菲則分別是20萬。

楊冪被轟「捐得少」，事實上並不如此。（微博圖片@嘉行楊冪工作室）

當中，內地一線女星楊冪捐了20萬元人民幣卻獲網民關注，事關有網民指︰「楊冪也是20萬。。。突然覺得愛錯了，都是頂級明星」，又有人說︰「楊冪20萬？」似乎是嫌她捐得不夠，有粉絲心痛偶像慘被道德綁架。但原來事實非如此，有細心的網民查證原來楊冪是在影星李連杰的「壹基金」以個人名義捐了20萬人民幣，但同時是以自己的公司嘉行傳媒捐出100萬人民幣，有人立即說她是「以低調方法給其他明星留面子」。

網民留言。（微博圖片）

而且，有網友發現楊冪正在拍攝的《謝謝你醫生》新戲劇組在周六（1日）在微博貼出團隊捐贈50萬元人民幣的收據，身為主演的楊冪原來更多捐10萬元人民幣。另外，有網民更發現她這兩天又到歌手韓紅的基金再追加了，可謂出力不少。而有關之前的指責，楊冪皆沒有作出過回應，實行以行動證明一切，更令網民佩服。

李連杰的「壹基金」列明了有出力的藝人。（微博圖片@壹基金）

點擊下圖觀看更多圖片︰