日本公司推出AI智能開會機　測試員工情緒變審判大會

上班族或多或少都要進行會議，部分甚至是一天開幾個會，很多人都會覺得冗長會議只是浪費大家時間，而精力花在會議上，更會影響工作，降低績效。日本朝日新聞節目近日探討會議的成效，發現很多人也是得過且過，甚至在會議上發白日夢，之後節目介紹了一部連接了AI智能系統的情緒探測機，下文為大家帶來這個被譽為打工仔災難的新科技。

不少打工仔在開會時，不是發白日夢，就是直接睡著了。（Youtube影片截圖）

無聊會議帶來的經濟損失，是全世界公司的問題，據統計日本有19%的正式員工及10%的管理層，在開會時也睡著了，可知冗長的會議只是費時失事，究竟如何才能提高開會績效？日本朝日新聞節目，介紹了一部仿如糖果機的開會小遊戲，而這部機已經連接了AI智能系統，可以憑聲線分析到員工開會時的情緒狀態，換言之如果大家開會心不在焉，死氣沉沉，老闆或主管可以第一時間透過機器認知，相當恐怖。

日本公司研發的開會機，連接了AI智能系統。（Youtube影片截圖）

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節目之後進行了模擬測試，會議剛開始時，大家反應冷淡，而AI測知後，連接到的糖果機，完全沒有反應，第二部份測試時，員工開始積極說話，情緒高漲，糖果機開始跌出不同顏色的糖果，此時員工見狀表現得十分興奮，發言亦更加積極，而在良性影響下，糖果愈跌愈多，最後更裝滿整個盤子。不過也有打工仔擔心這部AI開會機器，會用來測試員工表現，部份不擅言辭的員工，分分鐘成為箭靶，平常會議變成審判大會。