【武漢肺炎】車銀優面形細過口罩　精緻外表背後竟暗藏一個問題？

新型冠狀病毒（又稱：武漢肺炎）現正於全球肆虐，為了買口罩防疫，香港人落力四出搜羅，實在心力交瘁，而韓國口罩供應同樣緊張，但有不少當地居住和旅遊的網民指出，韓國戴口罩的人不多，所以一眾藝人實行以身作則，公開露面是必定戴口罩，男團ASTRO成員車銀優就是其中之一。

車銀優與ASTRO隊友日前出發前往日本舉行粉絲見面會。（Viu《K1頭條》提供）

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車銀優本月一日隨ASTRO赴日本舉行粉絲見面會，面對傳媒時先脫下口罩供記者拍照，直至排隊進入禁區時，才戴上黑色KF94口罩。有AROHA（ASTRO粉絲）發現車銀優的臉龐細小，其口罩幾乎遮住眼睛臥蠶，令AROHA不禁感嘆車銀優的外貌非常精緻。

車銀優進入禁區時佩戴KF94口罩，由於口罩比他的面龐大，引起韓國網民議論紛紛。（Viu《K1頭條》提供）

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不過，口罩太大或不適合自己面形，究竟會產生什麼問題呢？著名醫生鄒重璂和太太Amanda在自家YouTube頻道「毛豆醫學院」提到，口罩須緊貼臉龐，如果口罩太大，有可能出現「漏氣」情況：「我哋要預防飛沫傳染，（口罩尺寸不適合）影響唔係好大，但係一定存在（威脅），喺公共汽車上對面坐咗個人，或者行過，一個乞嗤打埋嚟會有罅隙索入去，所以唔貼就唔係咁好嘅。」

鄒重璂認為口罩太大其實影響不大，不過會出現「漏氣」情況，減低口罩保護功能。（「毛豆醫學院」畫面）

鄒重璂和太太Amanda均指出，口罩需緊貼面龐，才算是適合自己的口罩尺寸。（「毛豆醫學院」畫面）

從當日新聞影片中所見，車銀優的臉龐與口罩之間有空隙，可見當時佩戴的口罩未必適合他的面形，或許需使用較細小的口罩。其實現時不少香港人都遇到同樣問題，然而現時面對「 口罩荒」，即使口罩未必適合自己面型，在資源短缺情況下，也只能無奈接受。

從當日新聞影片中所見，車銀優的臉龐與口罩之間有空隙，可見當時佩戴的口罩未必適合他的面形。（RNX TV Korea Ent）