【黃金有罪．劇透】張兆輝遇重大危機　何廣沛要親手查明

無綫劇集《黃金有罪》來到結局周，上回講到濚木因詹猜（蔡國威飾）一案，加上受香港經濟下滑拖累，股價大受衝擊。木桐（張兆輝飾）為力挽狂瀾，決定將旗下蝕本生意斬纜，他與昊峰（黃智賢飾）合作經營的公司首當其衝，令昊峰損失慘重，對木桐更懷恨在心。尚業銀行股價亦隨之下跌，岳泰（林韋辰飾）不勝其煩與敏婷（陳瀅飾）分手，還將她侮辱一番。昊峰為向木桐報復，想以賄賂一事威脅他，反被他毒打。敏婷被岳泰拋棄後，向帶喜（洪永城飾）訴苦，並從帶喜口中得知岳泰與木桐的秘密交易。及後，木桐、岳泰和帶喜等人被警方拘捕。

木桐、岳泰和帶喜等人被警方拘捕。（電視截圖）

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濚木集團與尚業銀行被警方審查，尚業因種種不利傳言引致銀行擠提，岳泰妻司馬佩（康華飾）答應幫忙渡過難關，但列出苛刻條件。開庭當日，木桐雄辯滔滔，終與岳泰無罪釋放。此時，廉署接獲泰益財務總行報告，正式立案調查濚木賄賂香港泰益高層一事，濚木股價更難翻身。

岳泰妻司馬佩答應幫忙渡過難關，但列出苛刻條件。（劇照）

木桐預料此事棘手，遂先安排海娜（楊卓娜飾）離港，與帶喜密謀對策。已加入廉署的永杰（何廣沛飾）協助柱國（張達倫飾）調查濚木一案，他不願相信木桐牽涉其中，欲先行調查真相。及後，柱國等廉署人員往找木桐。