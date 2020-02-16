陳婉婷受影響收入大減　Fb接Job竟遇騙徒：唔知點賠畀人

有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）去年宣布離開TVB發展後，努力經營Facebook、IG、YouTube等社交平台，全力轉型做KOL，成功儲落不少粉絲。不過日前她突然在IG Stories透露自己的Facebook帳號被盜用，令她非常困擾，更損失慘重！

陳婉婷（Hebe）古裝扮相出眾，有「最索丫鬟」之稱。（YouTube影片截圖）

陳婉婷遇騙徒被盜FB帳號

Hebe除了不時在IG Post靚相之外，更會出Post幫產品賣廣告，主要以衫、化妝品等女性用品為主，她亦靠自己一手一腳打理，收入不俗。而Facebook亦是她其中一個收入來源，Hebe會與廣告商合作，以出Post的方式賺取酬勞。不過Hebe在接受《香港01》訪問時就透露遇上騙案，自己失去了Facebook專頁的管理權限：「呢排因為疫情嘅問題，搞到接咗嘅好多Job都延遲或者取消，同埋因為拍嘢唔可以戴口罩，我都驚驚哋。所以有人喺Facebook搵我話合作出Post，我就覺得咁唔使出街喺屋企做嘢都幾好。咁嘅時勢我又急住搵錢，點知呢個人一步步呃咗我個帳號，最後仲Delete埋我嘅管理權限，搞到我而家攞唔返自己個帳號，乜都做唔到。」

Hebe除了不時在IG_Post靚相之外，亦會出Post幫產品賣廣告。（IG@hebechan0510）

騙徒以每周8000港元酬勞利誘 逐步丟失專頁主權

Hebe透露平時好多廣告商都是透過Facebook及IG私信方式聯絡她，今次亦不例外。她在周四（13/2）收到對方的私訊，對方表示希望同她合作，以150美元（約1165港元）每日1個Post或1050美元（約8155港元）每周7個Post的酬勞計算。

Hebe指對方先是表示要獲取刊登廣告的管理權限，之後再逐步行騙：「其實以往有啲廣告商都話要我開權限先嘅，但佢搞咗一輪，叫我Delete埋IG，再Delete埋有時幫我Post嘢嘅Fans，但都話唔成功，最後仲要我Delete埋自己。咁我都有覺得奇怪，但自己又唔係好識就照做，點知最後發現佢Delete晒我啲Post，改埋我個名，再換埋張相，個Page最後變咗唔屬於我。我睇住佢呃咗我又乜都做唔到，好無奈。」

Hebe的Facebook_Page累積了兩萬多位粉絲，平時亦有藉此與廣告商合作，以出Post的方式賺取酬勞。（受訪者提供）

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損失慘重求救無門：一直冇人覆我！

雖然Hebe仍可利用IG或微博等平台接Job，但眼見自己辛辛苦苦經營了三、四年，累積了兩萬多位粉絲的Facebook專頁被盜用，她都非常困擾。Hebe指事後已有廣告商發現有問題聯絡她，但她只能無奈地表示自己正想辦法解決：「平均一個Post都有5位數，我都唔知點賠畀人。我有嘗試睇下點問Facebook攞返個權限，但一直冇人覆我。我都有問身邊嘅朋友識唔識得人，睇下幫唔幫到我。呢個人（騙子）一定係詐騙集團，我擔心佢用我個帳號再去呃人，令更多人有損失就唔好啦。搞到我都食唔安瞓唔落，唔知點算好。」

但如今被騙徒「改頭換面」，Hebe已經無法管理自己的Facebook專頁。（IG@hebechan0510）

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