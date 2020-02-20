網民盤點《想見你》學到的10事件　搞笑方式拒愛不會「面阻阻」

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

台劇《想見你》劇情不停翻轉起伏，網路討論度也節節升高。該片藉由「靈魂」、「穿越」等奇幻元素，探討了許多自我認同的議題。就有人看過此劇後，在Dcard貼出了「想見你讓我學到很多事」的觀後感受，沒想到網友們點開一看全部笑喊「太有才了」。

網民熱議《想見你》學到的10事件。（《想見你》劇照）

+15
+14
+13

該網友乍看之下很認真在解釋電視劇中的內容，結果卻是將關鍵劇情整個歪樓，提出一些獨特的角度破解劇中人物的盲點，像是要注意反派角色、遇到飛機失事要買保險等，或者是把一些正經的劇情拿出來搞笑分析，例如主角戴口罩時分析要做好防疫工作，開車時聽音樂是學到要注意行車安全等。

網民盤點《想見你》學到的10事件　這一個竟與武漢肺炎有關？（點圖放大▼▼▼）

+17
+16
+15

這篇分享文一出笑翻不少網友，留言贊同他的理論「超中肯的笑死」。還有不少人跟著原PO的分析補上編號繼續補充，像是面對反派時「不要亂開門」、大讚劇中的超級助攻舅舅「世上只有舅舅好」，甚至還有人好心提醒主角，「探視別人的時候窗簾不要拉到底」馬上破解劇情的關鍵點。

相關圖輯：長廊相遇、紅黑金魚…片頭片尾七大線索解開穿越秘密（點圖放大▼▼▼）

+11
+10
+9
【想見你．分析】片頭片尾藏魔鬼細節　七大線索解開穿越秘密
數據分析10大懸疑推理台劇　通靈少女僅排第二　想見你爆紅有原因
《想見你》結局外洩無阻收視再創新高　許光漢柯佳嬿再遇劇迷淚崩
《想見你》結局將解開4大謎團　誰是穿越第一人誰是Final Boss？
《想見你》變態醫生獲讚有黃秋生Feel　與許光漢拍攝齊遇靈異經歷
《想見你》許光漢爆紅4大原因　入行初期曾被罵演技差肢體僵硬

延伸閱讀：

「怵」目驚心還「觸」目驚心？學測這題考倒一票人！

甜點店「嚴禁網美」超狂！換襪子、拍半小時店家怒：客人挑戰底線

手機放「手機架」仍被開單！員警判斷標準曝光

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。