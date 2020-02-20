網民盤點《想見你》學到的10事件　搞笑方式拒愛不會「面阻阻」

台劇《想見你》劇情不停翻轉起伏，網路討論度也節節升高。該片藉由「靈魂」、「穿越」等奇幻元素，探討了許多自我認同的議題。就有人看過此劇後，在Dcard貼出了「想見你讓我學到很多事」的觀後感受，沒想到網友們點開一看全部笑喊「太有才了」。

網民熱議《想見你》學到的10事件。（《想見你》劇照）

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該網友乍看之下很認真在解釋電視劇中的內容，結果卻是將關鍵劇情整個歪樓，提出一些獨特的角度破解劇中人物的盲點，像是要注意反派角色、遇到飛機失事要買保險等，或者是把一些正經的劇情拿出來搞笑分析，例如主角戴口罩時分析要做好防疫工作，開車時聽音樂是學到要注意行車安全等。

網民盤點《想見你》學到的10事件 這一個竟與武漢肺炎有關？（點圖放大▼▼▼）

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這篇分享文一出笑翻不少網友，留言贊同他的理論「超中肯的笑死」。還有不少人跟著原PO的分析補上編號繼續補充，像是面對反派時「不要亂開門」、大讚劇中的超級助攻舅舅「世上只有舅舅好」，甚至還有人好心提醒主角，「探視別人的時候窗簾不要拉到底」馬上破解劇情的關鍵點。

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