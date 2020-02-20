《想見你》7個原因封2020年台灣神劇！　睇睇吓變懸疑片考你智慧

柯佳嬿、許光漢主演台灣電視劇《想見你》13集已播畢，該劇無疑是從2019燒到2020年，成為新一代神劇代表，但是它又是如何成為「神劇」的呢？

不少網民認為台劇《想見你》是2020年必睇佳作。（《想見你》劇照）

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一、純愛加上推理懸疑

柯佳嬿配上許光漢、施柏宇這些新生代演員，如果只是相愛的故事，可能還沒那麼吸引人，重要的是它還參雜了推理和懸疑，整齣劇圍繞著「想見你」的主軸，抽絲剝繭讓觀眾從不同人的角度看同一個故事。 當你以為已經看到故事的全貌時，下週又來個大翻轉，每次看都像是在看全新的故事一樣，而這條線埋得又長又深，越是探究，就越著迷，讓觀眾一集都不想錯過。

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每部戲從編劇、導演到劇組的每個工作人員，演員群的拍攝加上播出後的宣傳，電視台的協助，媒體的專訪，更重要的還是觀眾的支持，相信有觀眾支持，台劇一定能再創顛峰的。

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