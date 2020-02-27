【法證先鋒IV．劇透】鄭希怡慘被誣衊色誘闊少　聲紋專家還清白？

《法證先鋒IV》第九集劇透。

《法證先鋒IV》開播以來好評不斷，日前就講到根據高安（黃浩然飾）的分析，輝煌（譚俊彥飾）帶隊偵查細節，查問相關證人，發現兇手和潔如（謝芷倫飾）關係非比尋常。法證在兇器上發現重要線索，終揭出真相，將兇手繩之於法。另一邊廂，商界闊少黎駿宇（陳少邦飾）邀約敏莉（鄭希怡飾）合作，敏莉身穿駿宇所贈的晚裝赴會，始知駿宇另有所圖。敏莉忿然拒絕，駿宇竟當場羞辱敏莉，敏莉毅然脫下晚裝離去，事後幸得高安扶持陪伴。此時網上卻流傳敏莉和駿宇的影片，更直指敏莉主動獻身色誘。

兇手係張彥博！（電視截圖）

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商界闊少！（電視截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】人皮手套真係存在 取材美國史上最驚慄剝皮殺人案

點撃下圖重溫！

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網上流傳敏莉和駿宇的影片，對話內容竟是敏莉主動勾引駿宇。敏莉在意高安看到後的反應，高安則擔心敏莉名譽受損，Dr. Man（李施嬅飾）、高靖（朱晨麗飾）等人亦相信敏莉，四出動員證明敏莉清白。輝煌、高靖調查駿宇及其助手Martin（莫家淦飾），期間駿宇氣焰囂張。

誣衊人，竟然咁衰格！（電視截圖）

家希則懷疑片中聲音被動過手腳，尋求聲紋專家協助時，竟重遇胞姊家祈生（利穎怡飾）前的男友施見賢（海俊傑飾）。家希、見賢相見聚舊，緬懷家祈生前點滴。見賢更剖白自己因家祈離世而神隱多年，至今才能振作走出陰霾，重新出發…綺寧（康華飾）遭前男友騷擾，慧明（陳煒飾）與男友賀立維（鄭子誠飾）挺身而出，為綺寧分憂解困。綺寧感激之餘，亦羨慕慧明有一個好男友。經眾人努力後，成功阻止敏莉影片繼續傳播，正當事件似告一段落之際，本為污點證人指證駿宇的Martin，竟突然反口……