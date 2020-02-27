楊丞琳瀏海新髮型超減齡　興奮拿出道照留言：我真的好天然！

現年35歲的楊丞琳（Rainie）自2000年出道起，就獲得「可愛教主」這個美譽，而現在就因為沒有絲毫衰老的痕跡而獲網民封為「凍齡女神」。昨晚（26/2）Rainie在Instagram上載了再次剪了瀏海，不少粉絲都大讚她跟少女時代留着招牌瀏海根本沒有分別，而Rainie亦在限時動態笑言：「我真的好天然！」

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Rainie在Instagram表示要抓住青春的尾巴而再次剪瀏海，她上載照片並留言寫道：「閒著也是閒著，不如來換個髮型和髮色吧～沒錯，我又想抓住青春的尾巴了！每次剪完瀏海就特別減齡，不說還不知道，我六月就要滿36歲了呢。上次剪瀏海是前年11月出道紀念日的時候，不過撐沒多久我就急著把它留長，這次看看能撐多久囉～我還有把頭髮的長度修短，把它剪齊，髮尾變得厚厚的，好喜歡！髮色是淺焦糖橘色，非常適合即將到來的夏天！雖然為了這個新髮型，我在髮廊從下午一點半待到八點半，很疲憊，但看到新面貌心情就很好～你們喜不喜翻？不准不喜翻！」照片吸引大批粉絲及網留言讚好，並大讚Rainie可愛，又反問她是否只有18歲而已，氹得Rainie開心不已。

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