【新冠肺炎】《復仇者聯盟》導演羅素兄弟拍片聲援打氣：中國加油

近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，至今疫情已擴散到亞太以及歐美國家，形勢嚴峻，引起各界關注。一眾藝人亦紛紛出錢出力，為武漢打氣。曾執導《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影的羅素兄弟（Russo Brothers）中的細佬Joe Russo，今日（27日）在微博上載短片，代表哥哥Anthony Russo一起問候中國觀眾。他在片中講道：「大家好我是Joe Russo，向所有的中國粉絲問好。此時此刻我們的心與你們同在，希望你們和家人都平安。」最後更用國語說出：「中國加油！」