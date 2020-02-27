【新冠肺炎】《復仇者聯盟》導演羅素兄弟拍片聲援打氣：中國加油

撰文：董欣琪
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近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，至今疫情已擴散到亞太以及歐美國家，形勢嚴峻，引起各界關注。一眾藝人亦紛紛出錢出力，為武漢打氣。曾執導《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影的羅素兄弟（Russo Brothers）中的細佬Joe Russo，今日（27日）在微博上載短片，代表哥哥Anthony Russo一起問候中國觀眾。他在片中講道：「大家好我是Joe Russo，向所有的中國粉絲問好。此時此刻我們的心與你們同在，希望你們和家人都平安。」最後更用國語說出：「中國加油！」
曾執導《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影的羅素兄弟（Russo Brothers）中的細佬Joe Russo，今日（27日）在微博上載短片，代表哥哥Anthony Russo一起問候中國觀眾。（微博@羅素兄弟）
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其實樂壇天后Katy Perry、Justin Bieber、雲迪素（Vin Diesel）、韓國名導演奉俊昊、宋慧喬、劉亞仁、李英愛、金在中、秋瓷炫等都曾以各種方式為中國加油，當中Katy是首位為中國疫情聲援的歐美藝人，而Justin Bieber除了拍片之外，還捐出20萬人民幣給北京春苗基金會協助抗疫，相當有心。
Katy Perry是首位為中國疫情聲援的歐美藝人。（微博@KatyPerry）
李英愛與中國駐韓大使一同拍片，為中國打氣。（微博@人民日報）
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