【法證先鋒IV】鄭希怡入行19年噩運纏身　堅強走過不幸歲月！

索媽鄭希怡（Yumiko）繼在2017年客串TVB劇集《溏心風暴3》後，今年又為新劇《法證先鋒IV》飾演高Sir（黃浩然飾）的女友，相當重戲份。Yumiko自2000年簽約英皇娛樂以來，事業發展不錯，贏得「舞后」稱號之餘，更在2009年開拓中國大陸市場。不過，她同時亦是圈中數一數二的「黑仔王」，入來以來可謂惡運連連。！

Yumiko今次的角色相當吸睛！（電視截圖）

出道以來，Yumiko似乎一直噩運纏身，接二連三發生意外。當中，有指她出道不久就獲成龍送贈限量版名錶，因而傳出緋聞，更指她被公司上下稱為「龍嫂」。被叫「龍嫂」多年，但Yumiko就未曾出演過成龍的電影，有網民就替她感到不值！

與舊公司樂也融融！（IG/@yumiko_chengy）

Yumiko被叫「龍嫂」多年！（IG/@yumiko_chengy）

而當中最不幸的就是「東華甩褲事件」，在2006年Yumiko與與錢嘉樂、黃德斌、胡定欣和模特兒Amanda S.合作演出空中飛人表演。期間卻發生意外，錢嘉樂以雙手抱著鄭希怡腿部時，鄭希怡的長褲突然鬆脫，鄭希怡從高處跌落安全網，露出黑色T-back。當時不少網民爭相把有關片段放上YouTube分享，令該片一度成為YouTube全球點擊率最高的短片。

Yumiko為做善事出盡力！（YouTube截圖）

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+ 5 + 4 + 3

一波未平一波又起，在2007年Yumiko於加拿大多倫多的電視節目《新秀歌唱大賽多倫多選拔賽2007》現場直播中，疑因表演跳舞時過度落力及動作太大，導致tube top下滑，直播期間不幸當眾露出兩點，令全場觀眾嘩然。露點事件後，有傳她被英皇因此冷待，而她亦減少舞台演出。

加拿大不幸走光！（YouTube截圖）

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之後，她在2011年在微博貼上一張和友人 BB玩耍的相片，她用手穿在 BB工人褲的帶子，然後一手抽起 BB扮闊太挽名牌袋，接着還留言笑稱：「我的新手袋， TATA-BABY。」不過 BB卻被她扯起露出痛苦神情，結果有網友留言狂轟她：「虐待兒童！」

BB表情痛苦！(網上照片)

在2012年，Yumiko為好友應采兒慶祝生日，一大班朋友一起到泰國布吉遊玩，怎料樂極生悲，她們玩得太投入，在 3樓沒有圍欄的露台上拍照時，Yumiko與應采兒不慎失足跌到 1樓落泳池旁的山坡，Yumiko傷及頸椎，更暈昏了兩天。

好彩冇事！（IG/@yumiko_chengy）

近年，Yumiko的黑氣已不在，她所開設時裝網店成績亦相當好，演出工作亦接過不停，更不時在IG曬富貴生活。

帶囡囡周圍去！（IG/@yumiko_chengy）