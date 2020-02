【不了】18歲Sophia激似Amy Adams　仙氣外表抵銷身高缺點終擔正

青春及懸疑劇都是最受劇迷歡迎的類別,如果將兩者結合可以說是天下無敵。今次Netflix看中劇迷喜好,邀請到兩大神劇《怪奇物語》(Stanger Things)和《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)製作團隊聯手打造的新劇《不了》(I Am Not Okay with This)終於日前隆重上架!短短兩日就在爛番茄奪得87%的高分,獲不少網民大讚劇情既有趣又感人,不過暫時大家最關注的當然是女主角Sophia Lillis。

《不了》改編自美國漫畫家Charles Forsman於2017年推出的同名作品,同時亦是《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)的作者,今次跟《怪奇物語》的製作團隊合作,必定擦出超強火花。劇情主要講述主角Sydney(Sophia Lillis飾)在父親剛剛離世一年後,突然發現自己擁有超能力,在不懂如何面對這股神秘力量的同時還要隱瞞身邊好友。在處理複雜的家庭問題和校園生活的過程中,Sydney正摸索自己的性取向,如果喜歡青春成長劇的觀眾一定喜歡。

女主角Sydney突然發現自己擁有超能力,在控制能力過程中笑料百出。(劇照)

說到超能力及青春懸疑元素,相信又不少觀眾都會將Sophia Lillis跟《怪奇物語》中飾演Eleven的超人氣演員Millie Bobby Brown作比較。雖然Sophia身高只有1米52,五官沒有Millie五官那麼精緻,但擁有一雙迷人的藍眼睛及優雅的氣質,其短髮造型絕對不是每個人都能夠駕馭到,絕對能夠成為繼Millie之後最觸目的新星。

有不少網民都話Sophia同Amy Adams好似樣!

撞樣有運行 豁免Casting演HBO劇

另外,Sophia Lillis於2017年有份主演電影《小丑回魂》(It),憑其出色的演技立即成為影視界新寵,更有機會在2018年跟視后艾美阿當絲(Amy Adams)一同參演HBO劇《Sharp Objects》。當時在選角的時候,Sophia因為被網民認為跟艾美阿當絲撞樣基本上直接跳過試鏡而直接得到飾演艾美阿當絲童年的角色。Sophia短短出道3年就已經能夠擔正演出《不了》,就證明了她的實力,相信將來大家都能夠看到更多她的精彩演出!

