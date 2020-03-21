【金剛旅神團】東京食玩買住懶人包　一文睇晒28間餐廳31個景點

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ViuTV節目《金剛旅神團》於週五（20/03）播映完畢，一連15集介紹了近50處日本東京的抵玩抵食又地道的隱世旅遊景點，對於近日只能留在家中的觀眾而言，實在能夠一解「鄉愁」。記者整理了於過去15集中，金剛、陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）及練美娟去過、玩過、食過的地點，就當做下次去東京旅行時的參考。

陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、練美娟及余逸思（Yoshi）。

去日本東京就當然以「食」為主，15集節目中就已經介紹了28間食店，有日本Omakase、拉麵、刺身、和牛大餐，甚至法國餐也應有盡有。

1. 鐵板餐價嘆頂級和牛壽喜燒（$180）
地址：江東 ‧ 扇橋1-4-1 2/F 

1. 鐵板餐價歎頂級和牛壽喜燒（$180）。（《金剛旅神團》電視截圖）

2. $200超抵法國大餐
地址：東京都目黑區鷹番3-6-9
星期一休息

2. $200超抵法國大餐。（《金剛旅神團》電視截圖）

仲有$500食Omakase！點擊下圖睇其餘26間餐廳食乜

20間日本傳統料理（有地址）：

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6間外國料理（有地址）：

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除了抵食小店，節目亦介紹了31間居有特色的隱世小店以及好玩景點：

1. 4百幾蚊 潮拜朝偉滑浪場
地址：東京品川區大井町車站旁

1. 4百幾蚊 潮拜朝偉滑浪場。

2. 貓奴必去！貓節商區
東京吉祥寺區

2. 貓奴必去！貓節商區

仲有好多好多好玩嘅地方，畀啲耐心慢慢睇：

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Shopping、買手信好去處：

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酒店、旅館住宿：

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