【法證先鋒IV．劇透】兇手係陳敏之？　黃浩然搵到驚天秘密

《法證先鋒IV》第二十七集劇透。

上回講到，高安（黃浩然飾）、高靖（朱晨麗飾）得悉Emma（張曦雯飾）可能就是遍尋多年的高善，此刻卻成殺人疑兇，震撼不已。高安從童年往事中，想到替Emma洗脫嫌疑的方法。Emma獲釋後，與高安、高靖相見，然Emma表示已沒有兒時記憶，對二人態度儼如陌生人…見賢（海俊傑飾）認為Emma的失憶源於心理防衛機制，高安建議Emma接受心理治療，Emma欣然答應，Michael卻有所保留。治療期間觸及當年被拐經歷時，Emma狀甚痛苦…袁氏夫婦被殺案，輝煌（譚俊彥飾）向曾與袁太起衝突的嘉美（陳敏之飾）問話，嘉美表現合作，更提供一宗十年前三藩市發生的兇案資料，該案死者是嘉美的胞姊嘉宜與其男友，二人的死狀與現場情景，竟與袁氏夫婦被殺案極為相似！嘉美更發現嘉宜一件舊棒球外套竟然不翼而飛…此時隱閉的音響室中，坐著一神秘人，邊聽著音樂邊看著兇案現場照片…

三兄妹終於相認？（《法證先鋒IV》截圖）

即重溫上集精彩內容：

+ 22 + 21 + 20

以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】林敬剛做醫生都要殺人：我希望每人講反派就諗起我

【開心速遞】元祖級角色隨時回歸劇組 龍家將會有翻天覆地轉變？

【法證先鋒IV】只穿胸圍上陣搶鏡 趙璧渝曾窮到戶口100蚊都冇

家希、見賢得知李秋（謝雪心飾）獨自離開老人院，緊張尋找，原來李秋只是去了給家希買禮物。李秋向家希、見賢訴說心願，二人的回應令李秋欣慰不已。慧明想到辦法解救甜品店結業危機，輝煌大為感激。金碧丈夫的靈龕遭破壞，竟令一個秘密重見天日。原來輝煌知曉秘密，卻一直對金碧守口如瓶，背後另有原因…高安、高靖與Emma感情漸厚，相約觀星重遊舊地，最終卻因Michael訛稱生病而告吹。嘉美驚見嘉宜的棒球外套又出現在家中，其後證實棒球外套與袁氏夫婦被殺現場所發現的皮革脗合。此時，一部失竊摩托車內發現殺害袁氏夫婦的兇刀，兇手身份漸見眉目…嘉美因家中接連出現異象而精神萎靡。高安擔任徐意、嘉美主持的網台直播節目嘉賓，與嘉美接觸後，竟有意想不到的發現…

唔通兇手係佢？（《法證先鋒IV》截圖）

即睇下集精彩內容：