Billie Eilish着泳衣被粉絲罵蕩婦　受訪時呻︰反正怎樣穿都不對

現年18歲的美國小天后Billie Eilish橫掃5項格林美音樂獎，風頭強勁。她出道以來以創作的實力派形象示人，而衣着打扮方面較中性，愛穿大Size的衣服。不過早前她慶祝成年到夏威夷度假時，穿上性感的Bikini，卻惹來粉絲反感。

Billie Eilish平時愛穿寬鬆的衣服。（Instagram@billieeilish）

Billie Eilish在1月的時候，為慶祝18歲生日，到夏威夷旅行，當時她在IG曬出一系列的影片和照片，當中不乏她穿上超性感的Bikini的照片。原來她因此而遭到無理謾罵，Billie Eilish在最新一期的《DAZED》雜誌封面，在訪問中，她回應了之前被網民炮轟「穿著開始變得暴露」的留言。在她貼出比堅尼相時，有些粉絲不習慣她風格的轉變更揚言要脫粉，又留言寫道︰「一到 18 歲，你就開始穿得像蕩婦一樣！」和「你怎麼可以一邊以穿著寬鬆衣服的女性主義者自居，又一邊賣弄風騷？」Billie Eilish直言看到很多這樣的留言。

Billie Eilish就是因為這個帖文而引起迴響。（Instagram截圖@billieeilish）

某些粉絲指Billie Eilish這個行為，有種「叛逆偶像」改變自己去迎合主流的感覺，不過事實上她從來沒有要為自己的衣着分類。她說︰「很多人都在說『你變了，你怎麼敢這樣穿？』大家很常說我是 rule-breaker，但我總是在想『問題是我的世界裏並沒有所謂的規則？』」她又指又有人說她一方面說不想自己被視為情慾對象，一方面又衣着暴露。她表示自己無意做任何故意反叛的事，只是想穿上自己喜歡和想着的衣服，「之前我不喜歡別人評論我的身材而隱藏起來，但哪天我突然覺得可以接受自己露出腰線，我就會秀出我的肚子。」她又表示部分人的反應讓她覺得「反正我怎麼樣穿都不對！都是我的錯！」

Billie Eilish登上了《DAZED》的雜誌封面。（網上圖片）

Billie Eilish以往曾說過討厭自己豐滿的身材，因為她想成為模特兒，卻天生長得肉感又矮小，自言9歲長出乳房，11歲就來月經，非常早熟。她在《Dazed》的訪問上講到，不想在鏡中看到自己的身體，更會認不出自己來，可見其實網民一句的留言，真的可以為當事人帶來影響。

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