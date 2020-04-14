【街頭邱比特】網紅安希亮相打籃球　被指衣着不當︰為何穿到那樣

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台灣網絡紅人「黑男」的節目《街頭邱比特》播出幾年深受網民喜愛，皆因它的主題是在街頭隨機配對單身男女，野生捕獲了超多俊男美女。早前他們拍了一個「籃球場上的浪漫」特輯，不是隨機找人，而是邀請了在網絡上有超強人氣、名叫「安希」的網紅上節目，跟主持黑男、Lucy和在App認識的男子Ivan練習籃球。

安希的身材非常火辣，不過網民就認為她的衣着不合適，是在賣弄性感。（Instagram影片截圖@blackmancupid）

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安希完全不會打籃球，顯得「雞手鴨腳」，但還是有投中了籃。不過，網民更關心的是安希的衣着打扮，因為她穿了低胸背心和超短褲上場，另一位女將主持Lucy就密實得多。安希的身材極豐滿，有人就覺得她似乎在賣弄性感，紛紛表示︰「為什麼安希要穿得那麼少」、「確定是在打球？」、「打個球為何要穿到那個樣」等等。

有網民表示︰「打個球為何要穿到那個樣」。（Instagram截圖@blackmancupid）

IG上的安希衣着打扮超性感。（Instagram@vickybaby61）

事實上，安希以甜美臉蛋、不科學的好身材而上位，再加上她的聲音極其嬌嗲，在IG上喪吸將近100萬粉絲，也是宅男居多。她是男性雜誌JKF的女郎，她常常在IG分享極大尺度的照片，現時她主要做Model，有出寫真、拍廣告等，也有在經營自的YouTube Channel。

點擊下圖睇更多佢嘅相︰

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