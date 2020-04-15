【機場特警】湯洛雯遇機師偷拍　現實5宗空姐遇過嘅事件更變態

無綫劇集《機場特警》熱播中，劇集由張振朗、楊明、蔡思貝和湯洛雯主演。主題除了圍繞機場特警組（ASU）外，當中也有講述空姐Nana（湯洛雯飾）工作上遇到的事。周二（14日）播出的一集，就發生了一件變態事，一名叫James的機長（謝可逸飾）對Nana在內的空姐雖互不相識，但一見面就對她們態度親暱，更借故跟她們Selfie，原來之後還偷拍空姐裙底，幸好有Hill張（張振朗飾）等機場特警發現並及時捉到他。其實空姐一向給人的形象高貴漂亮，打扮又一絲不苟，而且一日在飛機上遇到無數的客人，實際上也不幸地發生不少古怪事在他們身上，也不乏鬧到上新聞的，以下這五件事也非常變態。

湯洛雯在劇中飾演一位靚女空姐。（劇照）

Nana遇到的空姐被機師偷拍事件現實真有其事，只不過偷拍者不是機師，而是航空公司高層。去年香港某航空公司傳出有一名高層在機上偷拍空姐裙底，並將照片放在通訊平台Telegram群組分享，事件傳出後，空姐們都人心惶惶，因此涉事者經常乘搭港航飛機出外公幹。而航空公司最後證實已暫停一相關人士職務，會就事件展開調查。

機師「愈哄愈埋」，Nana表現得極不願意！（電視截圖）

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外國原來也曾有機師偷拍事件，2017年，美國某航空公司有名空姐在進入駕駛艙時，驚見副機師長在一部iPad上監看外面洗手間的偷拍鏡頭，還向空姐訛稱是公司新政策，要在洗手間加裝閉路以確保飛航安全，但事實當然不是。空姐馬上拍照和向公司舉報。

劇中的機師James被發現偷拍空姐同事，非常缺德。（電視截圖）

另一宗變態事件發生在2018年，台灣機場一名男子竟用精液抹在一名實習空姐的裙子上。受害人當時還在讀大學，於某航空公司做實習空姐，事發當下並不知道自己的裙子遭人塗抹精液，後來同事告訴她，才發現自己受到騷擾。警方看完閉路電視後，把犯人逮捕，同時發現他是有前科的性騷慣罪犯，經常挑在人多的地方下手，他在被逮捕後承認犯罪，而且竟說因為該名空姐長得漂亮又像拋棄他的前女友才犯案，行為極度變態！

事實上，外界對空姐的印象是美麗高貴，似乎有着過份的幻想。（圖中非受害空姐／資料圖片）

這一宗新聞，早前經廣泛報道後，引來極大迴響，去年年頭時，台灣某航空公司一名空服員，被一名體重近200公斤的男乘客要求幫他脫褲如廁和擦屁股。一開始，男乘客要求去廁所，他們就將男子送進廁所，之後他馬上按鈴求助指沒法脫下褲子，尋求幫忙。空姐回憶當時男子兩腿張開，有機靈的同事找來毯子，迅速遮住了對方露在外面的生殖器，怎料這乘客發怒，最後空姐只好照做，還要求幫他擦屁股。最後，由座艙長戴3層手套處理，更過份的是，他竟發出呻吟。事件令該機組人員心靈造成陰影，男子的惡行也引起外界批評。

圖為該名男客人，他的身形龐大，目視有200公斤，需坐輪椅。據知，這名男子在去年3月時已離世。（網上圖片）

除了偷拍等事，也曾有空姐在機上遭到暴力對待，今年年頭，一名馬來西亞乘客喝醉後對台灣航空公司一名空姐動粗，用腳踢她，班機降落立即被航警帶走。原來那名乘客喝醉了，所以該空姐禁止他再喝酒，一怒之下，竟然踢人，她大腿的內側都被踢紅，那男人不斷說自己是黑道，下機後又失憶否認有打人，還好有目擊證人。

而TVB向來也愛以航空界為題材，點擊下圖看看曾以空姐Look示人的女藝人︰

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