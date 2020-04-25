羅志祥周揚青分手│Hebe逆風撐鄧惠文不應網絡公審　遭網民力斥

羅志祥與周揚青9年情斷，女方網路控訴男方不忠、私生活不檢點，連日來成為中港台熱話。台灣知名精神科醫生鄧惠文就此事在個人專頁上寫下一篇名為《逆風發文》的文章，呼籲大眾要看清，輿論公審用於私仇，容易影響孩子的價值觀，田馥甄（Hebe）亦「逆風轉發」文章，表示她也是這麼想，卻遭來網民撻伐。

羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青結束9年情，引起各界轟動。（網上圖片）

鄧惠文醫生認為︰「感情背叛是另一回事：對於前情人的差異觀念、背叛忠誠、移情別戀的行為，理性分手是對的。但訴諸網路公審的情愛報復，不該被津津樂道。」並指出「不希望孩子以為用網路人身攻擊是討回感情公道的好方法」，呼籲家長藉此教育孩子，協助他們辨認，「哪些是需要揭發的惡行，哪些是私人情愛的糾葛……不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼。」鄧醫生沒有對羅志祥事件多作評論，並強調她︰「一點也沒有要挺小豬也沒有不挺周小姐」，拜託媒體下標題不要自行腦補。

Hebe 希望大家不要過份公審小豬。（IG圖片／hebe_tien_0330）

台灣知名精神科醫生鄧惠文呼籲大眾不要因為私仇訴諸網絡暴力，Hebe轉發文章，不過二人都遭到網民非議。（FB截圖／田馥甄Hebe）

鄧醫生的文章獲得Hebe的支持轉發，不過亦有許多網民不同意二人的看法。有人認為周揚青揭發羅志祥惡行是出於公義，免其他女性墮入魔爪；亦有人認為將周揚青形容為「恐怖情人」有欠妥當，又指羅志祥作為公眾人物，做錯事更應該勇於承擔。台灣KOL陳沂亦發長文回應鄧醫生言論，「妳不知道周揚青經歷了什麼？也不知道羅志祥是怎麼殘忍的辜負了她的愛？妳無法感同身受她承受的傷和刻骨銘心的痛，真的沒有資格說這樣的行為宛如『恐怖情人』」，陳沂同時表示非常支持周揚青這樣華麗的復仇，亦認為對方的做法已經很厚道。

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