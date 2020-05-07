十八年後的終極告白．劇透｜譚俊彥又中招　第八個人要現身？

《十八年後的終極告白》第十四集劇透。

《十八年後的終極告白》演員陣容：

林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）、施文虎（杜大偉飾）、趙玉娣（尹詩沛飾）、徐友齊（何啟南飾）、鏡叔（鄭恕峰飾）

《十八年後的終極告白》上集（十三）講到，朗生等人認定十八年前殺害喪屍的人就是世達，心怕遭世達滅口卻苦無對策。淑嫻為麗瑾製造機會邀約朗生家中作客，阮進故意向朗生探問十八年前舊友，引導麗瑾追查世達下落，朗生如坐針氈。家富得知家倩與敬一相戀，雖不認同但見家倩心意堅定，只可無奈接受。朗生等人連日追尋世達不果，卻在冥冥安排下重遇世達！麗瑾驚詫阮進跟啟思扯上關係，回想種種蛛絲螞跡，輾轉推敲後發現難以置信的真相。

知道佢兩個拍拖。（《十八年後的終極告白》截圖）

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以下內容有《十八年後的終極告白》第十三集劇透，逃生門在此：

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朗生等人重回十八年前燒烤場，意圖重組記憶卻不果，但關鍵人物已呼之欲出！麗瑾向阮進大興問罪之師，阮進坦誠過錯，但麗瑾不能原諒被阮進欺騙，二人關係僵持。朗生在醫院察覺形跡可疑神秘男子，使計追查下喚起十八年前失落的記憶；與此同時，淑嫻探望住院的寶珠後失蹤？朗生被迷暈，醒來卻身在船上，而眼前那人正是十八年前那事的關鍵人物。

威脅陳山聰。（《十八年後的終極告白》截圖）

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