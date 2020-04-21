李佳琦被爆當街食煙登熱搜　網友唔意外狂鬧爆料者

內地高人氣有「唇膏王子」之稱的網紅李佳琦，近日被媒體影到在室外獨自抽煙，似乎形象有反差感令他隨即登上微博熱搜，超過250萬人討論。事實上，在李佳琦還沒被爆出抽煙的前一日，網上就已經有人先發放消息，預告有一位紅星抽煙，並表示這位紅星是幾乎每天上熱搜的。這則消息一出當然令不少網友感到好奇，紛紛引來各方面的猜測。沒想到，事隔一日之後就有媒體公開真相，原來這位紅星就是網紅李佳琦，他被媒體影到獨自在室外抽煙，一邊吞雲吐霧一邊又皺眉，似乎若有所思似的。

李佳琦被爆抽煙。（扒圈婆微博圖片）

而當不少網友知道這位紅星是李佳琦之後，均表示非常失望，因為不是大家所想像同期待的答案。而且對於他抽煙這一回事，大家均表示根本不是問題，事關他都已經是一位28歲的成年人了，所以抽煙是一件好正常的事。反而爆料者就被網友狂鬧，大家在微博紛紛留言：「沒有甚麼好爆的」﹑「這些人好閒」等，對這一則爆料無語。

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李佳琦因為直播介紹唇膏而爆紅。（李佳琦微博圖片）