【星級日日瘦】宋慧喬食豆腐踢走嬰兒肥　一個月激減5kg榮升女神

現年38歲的韓國女演員宋慧喬出道20多年，至今依然能夠在韓國頂尖美女名單上佔一席位，除了是因為天生擁有優越的外貌之外，亦全因她努力下苦功維持身形。其實宋慧喬出道初期比較多Baby fat，上鏡時的身材比例略為失色，全靠「豆腐減肥法」才讓宋慧喬回復令人羨慕的女神體態。

宋慧喬以前好baby fat！（視覺中國）

近日網上流傳宋慧喬的「豆腐減肥法」，只要每日晚餐以低熱量的豆腐代替澱粉質，就能有效促進腸臟蠕動和將多餘水份排出體外，據悉宋慧喬當年就是憑這個方法，再配合持續運動，就能在一個月內激瘦5公斤！

按照營養師的說法，豆腐不但低熱量，而且又具大豆纖維，當女性經期時配合「豆腐減肥法」會更為有效。由於經期期間新陳代謝變得更慢，將豆腐代替粉麵類當成主食可排水、消水腫，又能增加飽腹感。「豆腐減肥法」由經期開始前，持續到經期後7至10天，效果更為明顯。

宋慧喬用「豆腐減肥法」在一個月內激瘦5公斤。（IG圖片／kyo1122）

營養師亦建議不應只單吃豆腐，而是要配搭其他蔬菜和蛋白質，如果覺得豆腐太過清淡，可以用豉油調味一下，不過要注意不要加太多油份。而選擇豆腐時應先留意營養標籤中有否列明含鈣質，因為女性需要大量鈣質，如果沒有鈣質的豆腐就不宜常吃。另外，如果有痛風的患者不宜用「豆腐減肥法」減肥，因為豆腐會導致痛風發作，而容易胃脹的人亦會容易引起不適。

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