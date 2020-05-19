降魔的2.0．劇透｜劉佩玥重回舊地被世人遺忘　譚嘉儀下場勁淒慘

《降魔的2.0》第十二集(05/19) 劇透

豪仔（胡鴻鈞飾）竟然利用莉莉（譚嘉儀飾）對付驅魔人。（《降魔的2.0》劇照）

《降魔的2.0》第十一集（05/18）講到，芷若（黃智雯飾）在哥哥莊浩迅（陳國峰飾）的獸醫診所幫忙，二人驚見異象……芷若回家後發現其貼身物品不翼而飛，最終與風獅爺（Ｃ君飾）結緣。芷若得風獅爺開天眼，發現自己可感應到靈體的記憶與情感……萊斯（鄧佩儀飾）、勞斯（麥凱程飾）從莉莉口中得知馬季身分；另邊廂，偉豪（胡鴻鈞飾）暗中教莉莉（譚嘉儀飾）自救。鐵文威脅莉莉道出偉豪弱點，誰知一切盡在偉豪掌握之中……馬季獲釋，隨即聯同貝娜、嘟嘟Sir（韋家雄飾）趕往營救莉莉，終與鐵文（蔣志光飾）碰面。勞斯出動要收伏偉豪，驚見一個熟悉身影；此時，萊斯遇險……

莉莉（譚嘉儀飾）咁就消失咗。（《降魔的2.0》劇照）

下一集，《降魔的2.0》第十二集（05/19）就會講，勞斯奮不顧身拯救萊斯，危急關頭，馬季（馬國明飾）出現，偉豪及時收手，貝娜（劉佩玥飾）遷怒偉豪的所作所為而氣憤出走。芷若偶遇失意的貝娜，二人笑談跟小馬相處的往事。新聞部監製葉佩薇誠邀芷若受訪，期間竟意外看見貝娜，貝娜於是主動幫忙製作節目。佩薇回到錄影廠，發現原本播放的節目被抽調，方察覺身邊的人和事已面目全非……芷若接觸靈界之事後，樂於幫助亡靈了卻心願，恍然貝娜最大的執着就是小馬。貝娜漸被世人遺忘，感慨萬千。