【星級日日瘦】300磅網紅減肥血淚史　反覆復胖靠縮胃終極變索

新西蘭奧克蘭（Auckland）網紅Ariana Omipi原本是一個約280磅（約127kg）的肥妹，但她想像其他女生一樣，擁有完美的身形，曾一度成功減重超過一百磅，但後來體重反彈至近300磅，但她沒有放棄，狠心進行縮胃手術，最後成功減至138磅（62kg），擁有完美身段。

原本300磅的Ariana，多年來努力減肥，最終成功減至62KG以下。（IG圖片／arianaomipi）

2012年，當時只有17歲的Ariana還是一個體重將近280磅的肥妹，遭受各種嘲諷和羞辱。每個少女都愛美麗，她也希望自己跟其他女生一樣又瘦又靚，盡情享受青春的時光。

Ariana原本是一個近300磅的肥妹，多年來為減肥而不斷努力。（IG圖片／arianaomipi）

所以Ariana開始立定決心減肥，她嚴格控制自己的飲食，通過使用高蛋白質，低碳水化合物的方法，配合日常運動，在短短11個月內，減去了140幾磅，多於半個自己原來的體重。Ariana透過網絡分享自己的減肥故事，在網上爆紅。

但Ariana的減肥之路並非一帆風順，雖然快速瘦了下來，但她卻要承受着長期飢餓的苦楚，令她心身都備受煎熬，本身屬於易胖體質的她經常食極唔飽，在減肥之路上長期與意志力抗爭，不斷在減重成功與失敗之間輪迴，在5年之間體重反覆變化，直至2018年，她變回一個近300磅的肥妹。

擁有易胖體質的Ariana，她的體重多年來反反覆覆。（IG圖片／arianaomipi）

Ariana不想面對復胖的自己，她還是發布各種美麗的自拍，隻字不提復胖的事情。2018年初，她終於向外公布自己的真實身形，交代多年來反覆復胖的煎熬，並為了長遠的健康着想，決心通過縮胃手術來減低食欲。

Ariana在2018年，為了長遠的健康着想，透過縮胃手術來減低食欲。（IG圖片／arianaomipi）

做完手術之後，Ariana控制飲食變得容易，配合運動健身，每周鍛煉兩次，每次45分鐘，包括帶氧運動和負重訓練，成功由278磅（約126KG）減到138磅（62KG）。Ariana為了成為自己喜愛的樣子而不斷努力，她說：「不要低估自己在短短一年內發生的變化。努力去改變自己，嘗試不同的方法，並找到適合自己的方式（但並不代表建議你去縮胃）。一年前我為我的健康付出了太多，現在我有了收穫。」

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如今Ariana終於成功擁有她理想的身段，減肥年多以來，沒有復胖，而且身形愈來愈fit！在IG坐擁近16萬followers，睇更多Ariana靚相，點擊圖片↓↓↓：