任噏亂評｜《降魔的2.0》轉玩Sell勵志　離「神劇」寶座只差一步

《降魔的2.0》打着好評如潮的《降魔的》之旗號開拍，可是期待越大就.....每集之後都令人有一種「到喉唔到肺」的感覺，在約45分鐘的劇情內，總會讓人萌生好幾次「有啲悶，想玩吓手機」的念頭。 記者不是想批評《降魔的2.0》劇情，反而想大力稱讚，欣賞，甚至是幾近是用「祟拜」的目光看待，不過撫心自問，如果要為《降魔的2.0》評分的話就只有9分（10分），距離「神劇」9.5分以上的標準還是差了一步。點解？繼續睇落去就會明。

例牌地，先談一談《降魔的2.0》的優點。

《降魔的2.0》幫《降魔的》填上了未完的劇情同時，也有新角色和故事發展。

馬季是主角，也是大家的寫照

常言道：貼地、寫實、有同感就叫好睇。到底怎樣才算得上貼地？還記得首播第一集的劇情嗎？雖然馬季已由第一輯的普通「的士佬」升級至識降魔的「的士佬」，但依舊「麻甩」，還是會為五斗米折腰，對芷若的愛情依舊含糊不清，揸的士搵食仍然是得過且過，經常「左青龍、右滑鼠」，拖延症，又懶又冇自信。看似一無是處，其實多多少少都包含了大家的一些性格缺點，但正是馬季這種美中不足的主角，才令到觀眾有代入感，邊睇邊思考：「如果我係小馬，我會點做？」

馬季同現實中的大家都一樣，也有失去自信的時候。

搞Gag、搵其他劇集的演員客串勁有新鮮感

劇中的gag位以及友情客串的情節，亦是第二季的一大特色。例如第一集就出場的劉芷希飾演AV女優「瑠珮悅子」（取材自苑瓊丹子）、蔣志光在以前劇情飾演過的情越海岸線》的葉學明、《實習天使》中的祁仁以及《鬼同你OT》中的艾鐵文、朱千雪飾演的《EU超時任務》中的Madam Ling，都有十足驚喜，特別第4集尾段，馬季在將軍澳電視遇到「張彥博」截的士問：「司機，過唔過海？」竟被馬季嘲諷：「唔好玩啦，你坐的士㗎咩？你坐救護車㗎嘛。」短短幾分鐘，就完美地將虛構世界與現實接通，實為高招。

朱千雪客串做回《EU超時任務》中的Madam Ling。

張彥博就做返張彥博...

蔣志光一個人做4個角色。

有笑有淚仲好勵志

有歡笑，就自然有淚，而《降魔的2.0》編劇的處理手法就十分高明。上一輯以角色犧牲作為導火線令馬季覺醒做降魔人，今輯就刻意地在每集中加入勵志對白來補足。在第23集中，小馬發現豪仔欺騙他，原來自己長久辛苦訓練降魔功力，最終只能豪仔解脫而不能令他重獲自由，滿足媽媽（謝雪心飾）與一家團聚的心願時，就有了以下一番對話。

馬季：「係你話幫你殺死海魔，解除魔咒就可以令你重獲自由，一家團聚㗎！」

編劇將馬季這個角色包裝得十分立體。

豪仔：「莫偉豪一早死咗啦，你想我返嚟補償我同阿媽，令自己冇咁內疚。路係你自己揀，咁你就要預備有啲人、有啲事要去犧牲！」

馬季的反應十分貼近現實，遇到難題一樣會先逃避，最後關頭才會面對。

一瞬間就推倒了20多集馬季奮鬥的目標。編劇明顯地擔心家庭觀眾不明白，特意在之後的劇情，籍由媽媽「阿姐」與馬季食住臭豆腐為觀眾解答心中疑問。

「阿姐」（謝雪心飾）用顯淺易明的例子解答人生難題。

阿姐：「窮則變，變則通吖，阿仔。好似你揸的士咁，紅隧塞車咪行西隧囉，西隧貴咪行東隧，點會冇路行啫。」

睇《降魔的2.0》就好似在閱讀一本《心靈雞湯》，從而領悟一些人生道理。諸如此類的對話基本上每集都有，算是以往TVB劇集罕見的鋪排。

穿插太多主副線劇情，難免都睇到人一頭冒水。

引言提到，此劇距離「神劇」的標準只是差了一步。雖然《降魔的2.0》題材夠創新，但始是「換湯不換藥」。主角馬季（馬國明飾）由的士司機成為真正降魔人的覺醒之路為主線，貝貝娜、莊芷若、海魔、勞斯與萊斯這些人身為副線，但全輯劇情卻略顯模糊，令人分不清楚主副。「應該專心睇小馬，定係睇芷若同風獅爺、貝貝娜之間嘅友情，抑或是勞斯與萊斯嘅姐弟情？」想面面俱全，每個演員都有劇情的同時，代價就是淡化了主線的人物，失焦了。

太多副線劇情，亦會減低故事追看性。

「美中不足」之中，如果每集以主角馬季為出發點，再引伸至其他演員遭遇的事，再而拓展有關的副線劇情的話，整個劇集的觀感將會完全不一樣。今輯人物陣容的確比起上一輯更為豐富，但是否就等於好呢？未必。

就以上一輯為例，金剛和小儀（力哥和力嫂）的反轉式出場，其實就是為了交代出馬季的身世之迷，而「些粉」令「龍貓」慘死的意外，亦都是為了突顯馬季重情重義的一面，令這個角色更為立體。

有消息指還會開拍《降魔的3.0》，期待！

這次《降魔的2.0》就只是「差臨門一腳」，情況就好似一杯珍珠奶茶中，加了太多奶或者珍珠，馬季（主角）與配角的比例失衡。第一季就是「麻甩的士司機走上降魔之路」的故仔，而第二季...馬季覺醒終於成為真正降魔人？抑或是主角與芷若、啤啤和海魔的三位的感情線？但這三條感情線又突顯不到馬季的人物特質緊扣，有點為加其他角色戲份而加的味道。如果能夠更加集中火力描寫這個「麻甩的士司機」，相信將會更加精彩。《降魔的2.0》離「神劇」稱號，真是只差一步。