【Running Man】TWICE突襲出演劉在石勁緊張　Sana志效慘被背叛

韓國綜藝節目《Running Man》昨日（7日）播出第506集，請來人氣女團TWICE擔任嘉賓。見到9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛、Sana和Mina久違地全員出席，一眾主持驚喜又緊張，就連「金牌主持」劉在石（劉在錫）一開場就甩漏多多。

TWICE全員來到《Running Man》。（SBS截圖）

TWICE的驚喜現身，令到劉在石都勁緊張。（SBS截圖）

TWICE全員出演《Running Man》順道宣傳新歌《MORE & MORE》，令8位主持非常驚喜。TWICE一場來到少不了聊近況，宋智孝和全昭旻模仿Sana最有名的「Sha Sha Sha」撒嬌外，彩瑛也模仿韓素希在《夫妻的世界》中生氣的經典場面。久違見到TWICE成員，就連劉在石都緊張起來，出現不少甩漏，要主持人圍圈為他打氣。而來向玩遊戲非常落力的TWICE這次也不計形象，與一眾主持大玩比賽。

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多賢玩到假髮連帶被扯甩！（SBS截圖）

劉在石這次再三問子瑜是否明白遊戲規則。（SBS截圖）

上次TWICE出演時，子瑜誤會了遊戲規則撕去同隊劉在石的名牌，成為經典場面之一。這次二人再同隊，劉在石再三提醒子瑜規則，非常搞笑。撕名牌的混亂期間，全昭旻更意外地把多賢的假髮連帶扯甩，成為今集的爆笑位！出演《Running Man》，TWICE也難免要感受主持人之間最「擅長」的背叛，Sana、志效和定延等成為可憐的犧牲羊，見到她們驚訝的反應，令粉絲哭笑不得。

Sana被同隊的池錫辰出賣，驚訝到不得了。（SBS截圖）