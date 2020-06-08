張致恆為養家轉行做兼職經紀　一家之主為兩餐「乜都肯制」

張致恆（Steven）於去年秘密結婚生子後引發一連串情史風波，導致形象插水兼暫停幕前工作。有指初成為人父的Steven因此承受巨大經濟壓力而於去年底放下身段做酒店炒散，然而因疫情關係，Steven連唯一的炒散工作亦失去，他為了家庭只好咬着牙關堅持來去，近日轉行做兼職經紀，搵得幾多得幾多。

9月2日Steven與粉絲雯雯正式簽紙結婚，11月再在IG宣布太太再度懷孕。（IG@stevencheung）

Steven早前在Instagram上載限時動態表示自己為兩餐「乜都肯制」，並寫道：「買車放車買樓賣樓搵我啦。」展現出非常積極的一面。Steven回覆傳媒時表示自己亦有做其他兼職，始終現在非常時期，就算不是藝人而是普通人都會努力找機會賺錢，再加上他要為小朋友要供書教學，所以只能把握所有賺錢機會。不過，對於現時的工作性質，Steven始終不肯透露，僅表示自己努力賺錢養家，因為要照顧兒子和快要誕下第二胎的太太，所以睡覺時間大幅減少。

Steven早前在Instagram上載限時動態表示自己為兩餐「乜都肯制」。（IG@stevencheung）

Steven近日轉行做兼職經紀。（IG@stevencheung）

事實上，Steven去年在內地接拍了網絡劇《倩女幽魂》及網絡電影《仙書奇譚》，近日終於開播而且反應不俗。他表示自己在香港從來沒有拍過古裝，希望有今次經驗後以後能再有機會拍古裝劇。

Steven去年在內地接拍網絡電影《仙書奇譚》，近日終於開播而且反應不俗。（IG@stevencheung）

Steven去年在內地接拍了網絡劇《倩女幽魂》，他希望有今次經驗後以後能再有機會拍古裝劇。（IG@stevencheung）

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