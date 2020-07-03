矚目配角｜古明華20年前TVB月薪7000蚊　靠兼職養家：冇時間抱怨

年初宣布離巢的古明華，回望這個共事了26年的地方，沒有太多的不捨，因為自覺總會有再次合作的一天。但提及當年媽媽無條件支持自己報讀演藝學院、女兒希望他能夠「復出」拍劇時，古明華數度哽咽。

自知唔靚仔，所以從不奢望做男主角。待在無綫26年，做過親生仔，且有不俗的收入，所以古明華大部分時間都是享受的。（陳順禎攝）

綠葉王古明華今年正式離開TVB，回想30年前，在中學畢業後，因朋友的關係而接觸話劇，繼而投考香港演藝學院。由於當時有份收入不俗的正職，所以對於這個突如其來的決定，父母一開始並未有表態。「當時決定無論如何都要讀，有日媽媽來工廠找我，她說『弟弟，想讀就讀吧，無論多辛苦都會支持你』所以我就這樣入行了，無憂無慮地玩了幾年。」回憶母親當年的一番話，古明華說著一時哽咽。「我獲最佳男配角的前一年，她因病離逝了。」

入行30年，做過奸角、大賊等角色，想不到，原來最愛是《秀才遇著兵》的陳七。（影片截圖）

演藝畢業後，拍了幾年電影，古明華加入了無綫，一待26年，雖然掙扎、迷茫過但從未感到鬱鬱不志。「其實我不並覺得自己星途坎坷，一直不停有機會，雖然並不是太實在，但自己enjoy。20年前，TVB人工約七、八千元左右，我用五千供樓，加上兼職配音的收入，說實在兼職收入甚至比正職還要多，這些錢夠我跟老婆使用之餘，還有能力買車。」正職加兼職令古明華忙得根本沒有時間去抱怨或投訴，他甚而認為自己沒有投訴的需要：「一出道就告訴自己別貪想做大明星，因此不是靚仔，所以我的目標就是能演戲、養活妻女。既然已滿足了這兩大條件，還是抱怨嗎？當然也曾出現過『自己在做什麼』、『公司能給我什麼』等想法。」

古明華獲「最佳男配角」後，唯一的要求是希望之後的角色更實在、有意義，他說：「因為演員時間唔係長，所以想爭取更好的演出機會。」（視覺中國）

最愛不是蘇基

在滿足可以做戲以及養家的條件下，2012年以《巴不得媽媽》獲最佳男配角，無疑是為古明華錦上添花。「作為一個演員，就算導演認為你可以還是會有點不足夠，那個獎令我知道原來有那麼多人支持自己，那一種快樂是非常實在。記得在《秀才遇著兵》的陳七，雖然是一閃之過，但自己花不了少心思在這角色，後來有監製跟我說他們想要的正正就是這種兵，演員的努力被看到、認同是很重要。」

古明華曾為了家人而選擇配音，其後也因為女兒的一番話而再次拍劇。（古明華@Facebook）

嚮往的生活

在「最佳男配角」的前三年，古明華因為女兒的醫藥費要自薦加入TVB配音組，雖然不能過足戲癮，但因為生活安穩、閒時又能與家人郊遊，那三年成了古明萍人生中最美好的時光。「主力配音是希望可以留更多時間給家人，做一個有擔帶的男人。因為真正令我感覺到人生需要的，就是一個幸福平安的家。周末可以郊遊，錢不會花太多，直到現在我依然覺得那是我最想要的生活。」獲獎後，古明華並未有非常強烈的「復出」意欲，直到女兒的一番說話。「她知道我喜歡拍戲，所以並不希望我因為她們而去配音，她那時16歲吧，跟我說『如果你拍戲開心，我也會感到開心』她雖然患病，但如果是正面的角度來看，她令我更清楚知道在什麼的條件下付出些什麼，而我的付出，她是感受到的。」

離開無綫，古明華表示完全計過度過，所以並不擔心會影響收入。（陳順禎攝）

暫別而不是告別

今年初，古明華不再續約無綫，問到有可不捨這個工作26了的地方，他說：「多年多台前幕後甚至高層都互相尊重，所以會有點不捨。其實去年已聽聞其他同事的續約條件（以老人約形式將長約藝人變成自由身），考慮到自己的長期服務金蠻可觀， 加上爭取不到更好的條件，所以唯有選擇離開。但他們將來如果需要我的時候，我一定會幫忙。」古明華強調將來有機會的話，一定會再與無綫合作。

場地提供：R ONE 御一空間