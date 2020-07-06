【殺手．劇透】高海寧性感登場與陳豪約會　迷人長腿爆發女性魅力

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《殺手》第五集劇透

《殺手》上集講到，向喬星（陳豪飾）辭職之後，向茜（李佳芯飾）轉找查理（鄭子誠飾）索償，還使計令查理讓她出任殺手助手。素之（麥明詩飾）接了坪輋的調音工作，閻武（黎耀祥飾）怕她有危險，偕淑嫻（江美儀飾）相伴素之前往。閻武還要淑嫻隨素之學琴，讓他可多與素之見面。閻武與易蘭（龔嘉欣飾）合作卻因報酬起爭執，易蘭及後突然放棄爭奪，閻武頓感愕然。喬星對森森（高海寧飾）展開追求，向茜卻從中破壞，暗諷深藏秘密的喬星與森森不相襯，喬星遂施計讓向茜看清森森的身分。喬星夜返咖啡店，丁一勇（鄭家生飾）亮刀向他施襲，聲言要為兄弟報仇！

陳豪遇襲！（《殺手》截圖）

即睇上集《殺手》精彩畫面：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，森森答應喬星的約會，喬星卻因被查理急召而失約。向茜偕兒子朗希（陸卓謙飾）到咖啡店看顧，被喬星責備。淑嫻跟素之學琴，閻武藉故到她家煮食，希望重拾家庭溫暖。閻武到酒吧制止搗亂的易蘭，想將她放進車尾箱，易蘭竟性情大變。森森帶朗希到郊外搜集功課資料，喬星跟隨前往，還與森森約定觀星。易蘭向閻武訴說，車尾廂一事與男友有關。

性感登場。（《殺手》螢幕截圖）

即睇更多《殺手》最新一集畫面：

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