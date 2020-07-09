那些我愛過的人．劇透｜連詩雅掙扎保胎　黃翠如李任燊天台對峙

《那些我愛過的人》第24集劇透。

TVB劇集《那些我愛過的人》上回講到幸而（黃芷晴飾）心臟病發但暫時無恙，姜煜誠（林文龍飾）陪在樂汶（黃翠如飾）身邊，二人再次和好。希晨（馬貫東飾）無意中發現書文早已懷孕卻隱瞞，及後又發現書文與阿輝（翟威廉飾）的床照，雪球越滾越大，甚至牽扯到樂汶與朱炳（顧定軒飾），姊妹重翻舊帳！希晨堅持搜證，也令他與書文的夫妻關係更惡化。他更向將姜煜誠求救，最後終於找到紀錄當年事件的證物，揭穿真相！姜煜誠分別勸導書文同朱炳，道出樂汶其實一直犧牲自己保護身邊人。朱炳親自向樂汶和書文道歉，一家人終於和好，但此時又傳來Eden（李任燊飾）保釋外出的消息。

阿輝趁書文病偷影對方！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集《那些我愛過的人》講到幸而病情急轉直下，出現了併發症，Eden更留低恐嚇字句，令樂汶憂心。煜誠願終身守護樂汶，但因幸而狀況而暫時擱置求婚。雖然書文懷孕，但因為考慮到希晨自小欠缺同理心，加上換肝首年內懷孕的高風險，她猶豫是否要保留胎兒。不過經過床照一事後，希晨明白到同理心的重要性。他向樂汶說了白色謊言，成功令樂汶放下心頭大石。而書文亦選擇勇敢面對風險，坦誠告訴奶奶馨姐（程可為飾）自己已懷孕。

書文懷孕，但猶豫是否要保留胎兒。（YouTube影片截圖）

另一邊廂，保釋外出的Eden突然在醫院出現，樂汶跟隨他上天台。但Eden情緒失控亮刀，揚言要有人死為車禍負責！

Eden復仇！（電視截圖）

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