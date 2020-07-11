王力宏不忍網民造謠與李雲迪BL情　出律師信對「宏迪戀」追究到底

王力宏與李靚蕾結婚7年，育有2女1子，但他2012年與「鋼琴王子」李雲迪合作央視春晚後，不久傳出交往甚密，因而傳出「宏迪戀」BL情，隨著王力宏結婚生子、李雲迪另交女友，曖昧傳聞早不攻自破，但網路吃花生民眾仍不時造謠揶揄，今天王力宏透過律師發出聲明，要求停止造謠並刪文否則提告。

王力宏（左）與李宏迪過去因交情甚密被傳男男戀。（騰訊視頻擷圖）

王力宏與李雲迪多年前因好交情引來網友調侃成男男戀，當時李雲迪發文：「力宏也跟我通過話，大家是好哥們好兄弟。最重要的是我們期待把更多好的音樂帶給大家。」王力宏也回覆：「說得太好，哥們兒，一起努力做更多好音樂！加油！也謝謝大家的關心！」但2018年李雲迪忽然將該澄清文刪除，再度引起網友熱議。

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即使二人各有伴侶家室，「宏迪戀」仍不時遭提起與揶揄，王力宏今透過北京星權律師事務所發表聲明，表示長期以來有某些網友刻意以「宏迪戀」、「扇劉某一巴掌」為題發表不實言論，甚至惡意解讀王力宏的表演內容，已影響王力宏的聲譽和生活，已侵害他的名譽權，希望相關用戶自行刪文，否則將以民事訴訟等法律途徑追責到底。

王力宏今發聲明闢謠喊告。（微博@王力宏）

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