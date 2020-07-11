王力宏不忍網民造謠與李雲迪BL情　出律師信對「宏迪戀」追究到底

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

王力宏與李靚蕾結婚7年，育有2女1子，但他2012年與「鋼琴王子」李雲迪合作央視春晚後，不久傳出交往甚密，因而傳出「宏迪戀」BL情，隨著王力宏結婚生子、李雲迪另交女友，曖昧傳聞早不攻自破，但網路吃花生民眾仍不時造謠揶揄，今天王力宏透過律師發出聲明，要求停止造謠並刪文否則提告。

王力宏（左）與李宏迪過去因交情甚密被傳男男戀。（騰訊視頻擷圖）

王力宏與李雲迪多年前因好交情引來網友調侃成男男戀，當時李雲迪發文：「力宏也跟我通過話，大家是好哥們好兄弟。最重要的是我們期待把更多好的音樂帶給大家。」王力宏也回覆：「說得太好，哥們兒，一起努力做更多好音樂！加油！也謝謝大家的關心！」但2018年李雲迪忽然將該澄清文刪除，再度引起網友熱議。

【按圖即看】王力宏與李靚蕾相識經過，婚後甜蜜時光==>

+14
+13
+12

即使二人各有伴侶家室，「宏迪戀」仍不時遭提起與揶揄，王力宏今透過北京星權律師事務所發表聲明，表示長期以來有某些網友刻意以「宏迪戀」、「扇劉某一巴掌」為題發表不實言論，甚至惡意解讀王力宏的表演內容，已影響王力宏的聲譽和生活，已侵害他的名譽權，希望相關用戶自行刪文，否則將以民事訴訟等法律途徑追責到底。

王力宏今發聲明闢謠喊告。（微博@王力宏）

44歲王力宏性情大變　7年抱3變寵妻狂人　高情商李靚蕾收服秘訣
王力宏代言20年不加價仍遭解約　「娃哈哈」太子女：他年紀大！
王力宏太太李靚蕾「戰鬥格」出席林志玲婚宴　竟被狠批不尊重新娘
內地大學取消畢業禮　官媒搞線上演唱會送祝福　李克勤王力宏獻聲
原來這些歌都是寫給老婆的　盤點樂壇長情專一音樂才子
內地推「限籍令」禁起用外國國籍藝人！盤點N位被點名的高危明星

延伸閱讀：

遭指「台獨」！　汪東城發聲明表態：我是中國人

女星隱退升格當林百里兒媳　豪門生活曝光網讚「超幸福」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。