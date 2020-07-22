混血女星篠崎泫比基尼大解放：自己出去玩不用講究安全！

篠崎泫日前錄製《綜藝玩很大》時，為了避免走光且專心玩遊戲，特地穿背心式泳衣下水，卻遭部分網友嫌棄沒誠意，她事後無奈回應：「為什麼一定要穿得露才叫有誠意？」事隔幾天，她前往台南散心並換了一套比堅尼游泳，看到有粉絲說「在玩很大應該不敢這樣穿」時，她也大方坦承：「對我不敢！」

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照片中，可以看到篠崎泫手扶著樓梯把手，愜意地半泡在水裡，身穿嫩粉色繞頸泳衣，相當映襯她的雪白肌膚，豐滿北半球和深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，下半身搭配同色系綁帶泳褲，秀出穠纖合度的美腿。

篠崎泫：「自己出去玩可以很放鬆，不用講究安全。」點圖看她的性感照▼▼▼

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除了拍辣照，篠崎泫當然也游泳游了一上午，「今年夏天終於讓我游到泳了！」相較於錄《玩很大》所穿的泳衣，這次顯然解放不少，但為了不讓酸民說「啊不是不想露」，她連忙解釋：「自己出去玩可以很放鬆，不用講究安全。」

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此外，看到有網友好奇她對於泳裝事件的第一反應時，篠崎泫坦言其實不意外會收到這類的私訊，「其實看不慣這樣被養成的風氣很久了，只是終於有個機會說出來。」粉絲也因此意外窺見女藝人深受其擾的一面。

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