何猷啟前妻齊嬌與女兒返抵上海極疲憊　微博吐苦水：我腫脹的眼睛

已故賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子，現年29歲的何猷啟，日前驚爆背住來自上海的太太齊嬌，與現年21的港女新歡Alice密會，即傳出他和太太的婚姻亮紅燈。事情的發展峰迴路轉，猷啟就有關報道出街的翌日，亦發聲明宣布數月前已與齊嬌辦理好離婚手續，之後齊嬌與他亦分別先後於IG出post發表離婚聲明，齊嬌更為前夫護航讚對方是個好人。而齊嬌於上周日更突然帶同兩名女兒，2歲長女Tittania及9個月大幼女Tylia返回上海娘家，猷啟亦有去送她們機。

何猷啟與齊嬌月前已離婚。(齊嬌ig)

齊嬌返回上海後，就於微博上出post表示：「我真的太難太累了，我腫脹的眼睛。」附上三個大哭的emoji來表達心情，大吐苦水，她還分享了四張她和女兒從機場抵步後的照片，看來她們三母女都相當疲憊。猷啟當日有盡爸爸責任到機場送別齊嬌和女兒，目送完三母女入閘後，猷啟就被影到於在當日下午到超巿買酒，未知是否與新歡Alice品嚐。他亦有派出一名女助手陪伴齊嬌她們返上海。從齊嬌微博上的照片可見，她們的行李相當之多，顯得十分狼狽，兩名女兒下機後更餓得要坐到窗邊的坐椅上吃東西。而在巴士上，女兒們都累得睡着了，齊嬌一拖二兼拿住大量行李，有一種落難的感覺。

齊嬌和囡囡已身在上海。(齊嬌ig)

點擊下圖睇猷啟新歡IG靚相，以及他和太太齊嬌的靚相：

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賭王喪禮：

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