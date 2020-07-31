內地擁480萬粉絲網紅已整容34次近來再整　網民留言驚呼︰好可怕

內地一名網紅韓安冉因在2015年參加了綜藝節目《變形記》而爆紅，現時她於微博擁有480萬粉絲，人氣相當高。當時她在節目中自爆自己16歲開始就整容，且揚言要「活到老，整到老」。現年只有21歲的她，前後已動過34次手術，近日她在微博上更新近況，指自己做第6次的鼻修復。不過手術後的她，把照片到社平台上，卻引來不少網民大呼「好可怕」。

韓安冉的發文。（韓安冉微博截圖）

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網紅韓安冉在微博上貼上自己再整容的照片，寫道︰「第六次鼻修復了…我真的做鼻子什麼材料都用過，什麼耳軟骨、肋骨、異體骨、鼻中隔。做鼻子慢慢長路實在坎坷。」又說︰「之前做太多次，攣縮很厲害，而且皮膚沒什麼張力導致朝天，鼻子很短。好多人說特別喜歡我這個鼻子。」又附上幾張整容後的相。有網民紛紛留言指︰「感覺還是原來的鼻子更自然，這個太網紅了吧」、「你嚇到我了」、「講真，真的難看，不協調，特別假，你真的迷之審美」、「你跟劉梓晨很配」、「天呀！不要再做了」、「有毛病，做一次又一次，臉遲早崩盤」、「救命啊有鬼」、「整的跟鬼一樣，好可怕」等，不過也有一些網民讚她整得好看。

韓安冉早年參加綜藝節目《變形記》而揚名，她從16歲開始不斷整容，更自爆動過33次整容手術。（網上圖片）

事實上，除了外表吸關注外，微博網民對她的感情生活也很好奇，事關她跟前夫在短短兩、三年間，曾經歷過結婚、離婚、復婚，再離婚，兩人育有一女兒。現在又秀出跟新男友的甜蜜合照，成為網民熱話。

韓安冉在曾微博貼出一家三口的照片，當時女兒的長相成熱話。（微博圖片）

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