《鬼怪》鬼魂婆婆黃石正出戰健美大賽　49歲操到體脂得4%

曾出演《秘密花園》、《W－兩個世界》和《奶酪陷阱》等韓劇的49歲女演員黃石正拍過多套經典作，是韓國的最強綠葉之一，當中以《鬼怪》中飾演鬼魂婆婆及算命仙的一角最為香港人熟悉。近日黃石正出戰健美大賽，雖然未有獲獎但驚人體態贏盡話題！

日前（27日）黃石正以49歲高齡參加健美大賽「YESKIN SPOFIT GRANDPRIX」，滿身肌肉的她一出場就成為全場焦點。雖然黃石正最終沒有勝出，但已贏得不少網民的呼聲，她接受訪問時講到：「我因身體太差所以開始做運動，感謝這次比賽讓大家看到我的身體，希望生病的人，有困難的人都能戰勝障礙。」展現出正面的態度。有指黃石正5個月前才開始健身準備大賽，她卻憑着驚人的毅力，快速把體脂減到只有2.1kg，體脂肪率低至4.1%。

黃石正出戰健美大賽，原來看不出已經49歲！（spotvnews）

按圖睇49歲黃石正超強體態：

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黃石正49歲都用心操肌，體脂仲有4.1%。（IG/@eunju_choi_）

同樣熱愛健身的41歲女演員崔恩珠亦有在IG分享黃石正操練的過程，大讚她雖然已達韓國年齡50歲，但仍每天硬緊牙關，想為她流汗的樣子鼓掌。而協助黃石正訓練的教練，更是金宇彬和成勳等藝人的專業教練，有「魔鬼教練」之稱的梁致勝。他亦有在IG上傳黃石正爆肌的訓練影片，就如她參賽的目的一樣，希望藉此向處於困境的人帶來更多希望。

黃石正曾在《鬼怪》中飾演鬼魂婆婆，與現時的模樣相差非常大。（劇照）

讀者還記得這位《鬼怪》婆婆嗎？