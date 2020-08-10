從《三十而已》看穿小三心理學　高級綠茶婊攻陷好男人靠兩招

上個月開播的陸劇《三十而已》以三位年紀30歲的女性顧佳、王漫妮、鍾曉芹為主角，描述居住於上海的都市女性在職場、愛情上面臨的困境，劇中有許多女人金句語錄深深打動觀眾的心！就在這周《三十而已》正式播出大結局，最受矚目的莫過於是顧佳、許幻山和「小三」林有有的那一條故事線。

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看見《三十而已》顧佳老公許幻山外遇小三的情節讓許多觀眾都為這位「完美嬌妻」打抱不平高學歷有商業頭腦的她不僅為了煙花編程師老公放棄原本的高薪工作，在家當個全職太太照顧兩人年幼的兒子，在外也幫忙許幻山公司品牌打造「許總」形象。就連許幻山一開始遇見「小三」林有有挑逗時都多次拒絕：「我的家庭很幸福完美，我老婆很棒，我很愛她別再聯絡我了！」那麼林有有究竟是怎麼攻略這種擁有完美家庭和事業的男人呢？這一次就讓我們來拆解高級綠茶婊「林有有」的小三心理學！

點圖看《三十而已》小三心理學▼▼▼

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即使許幻山一開始多次拒絕，但高段位小三直接表明「不介意對方已婚有老婆」、「上演苦肉計，表現出無助需要對方伸出援手」、「不斷反覆出現在男方面前並製造親密接觸」、「不斷發送誘惑照片」，這些招數恐怕讓很多人都難以抗拒，也不是一般很有自我尊嚴的女性可以達成的伎倆，大家在感情生活中可要小心看穿伴侶身邊這種狐狸精型綠茶婊啊！

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