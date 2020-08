本身已經咁靚,使乜P相?(微博@朱晨麗)

朱晨麗早前在微博發布了一些照片,被網民質疑P圖過度,看下去完全不像她本人,網友表示她本身已經是一名美女,其實不用去P圖。今天(19日)她又在IG發布了兩張照片,並以英文說:「If clouds are full of water, they pour rain upon the earth」,這兩張照片朱晨麗穿起白色中袖貼身衣服,再加黑色長裙來配襯,令她身形線條更為突出。

但有眼利的網民再發現朱晨麗這兩張照片又P圖了,證據就在黑色斜孭袋。朱晨麗本身已經是很瘦,但女生永遠也厭棄自己不夠瘦,她在斜孭袋的吊帶連接在肚臍的位置,明顯是修了圖,明顯看見了吊帶不正常的扭曲,另外牆後的pattern也不同了,像blur了一樣,懷疑是因P圖過度而導致這情況出現。

