周冬雨傳與富二代酒店密會　與英文教師３個月戀情玩完？

現年28歲的內地藝人周冬雨，年紀輕輕，演技備受肯定，她曾奪得多個影壇大獎，包括第53屆金馬獎最佳女主角及第39屆香港電影金像獎最佳女主角。

周冬雨憑電影《少年的你》演出，令她獲獎無數。（視覺中國）

周冬雨在今年5月時候被爆戀上私人英文教師，怎知道疑似被媒體拍下與內地富二代唐培二人進入酒店，期間女方亦拿起男方戴的帽子，舉止十分親密。

二人被拍下舉止親密。

據內地媒體報道，他們現身於上海某商場，看見唐培彥與周冬雨一起去看電影，到了晚上11時左右，兩人同車去酒吧與同事匯合，一起玩到深夜，而二人之後疑似前後腳上酒店度過一晚，令網友懷疑二人之間的關係。不過在今天周冬雨的同學在微博發聲，否認二人戀情：「我也是同學，我也在旁邊啊，喂！我差的是那一頭紅髮嗎？我差的是？」

疑似同學在微博回應。（微博）

雖然並未能證實二人是否真的是朋友關係還是戀人，但唐培彥已極速被起底，原來他們是大學同學關係，早在多年前已認識對方，二人有近十年交情。唐培彥更以大學同學的身份，進入周冬雨的工作室，幫她打理一切事務。唐培彥之前就被影到過手搭周冬雨肩、撫摸臉龐，拍女方個肚等親密動作。

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