【使徒行者】只捧紅了一位女星　連奪兩獎坐穩TVB No.1！

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），今晚（29/8）深夜便開始播放敍事線順住落的《使徒行者》（2014）。

《使徒行者》劇中各個重要角色都很有發揮機會不論是主角爆Seed（林峯飾）、釘姐（佘詩曼飾）、歡喜哥（許紹雄飾）以及卓Sir（苗僑偉飾），還是配角猜Fing（林偉飾）、木蝨（梁烈唯飾）以及撻沙哥（彭懷安飾）等，所有人物都刻劃細緻兼有個人魅力。

相關閱讀：

【使徒行者】鄧健泓情史一匹布咁長 曾被指「食家」最後娶石詠莉

使徒行者｜Kobe一角本應由森美飾演 「當然係有失望」

使徒行者｜林偉一打十成經典 自爆年初曾做割膽手術：講嘢冇中氣

【使徒行者】佘詩曼劇中唯一情敵 貝安琪升呢人母近況曝光

阿佘最後憑《使徒行者》奪得「萬千星輝頒獎典禮2014」的視后寶座。（截圖）

不過由於釘姐太過深入民心，令同劇的女演員卻顯得稍微失色，例如賢仔（梁靖琪飾）、林希微（高海寧飾）、莫羨昕（陳敏之飾）以及Ada（陳倩揚飾）等，鋒芒卻被釘姐掩蓋，甚至連釘姐三個阿媽，直至《使徒行者3》開拍時，大部分觀眾亦最關心釘姐是否回歸。

其實使徒行者仲有其它女角色：

可惜被釘姐嘅風芒蓋過：

重溫阿佘如何在3分鐘，演足4種情緒，3段昇華的崩潰：

+ 45 + 45 + 45

但即使釘姐有幾搶鏡，仍然擋不住人氣象升的吳若希。《使徒行者》片尾曲《越難越愛》於2014年大受歡迎，無論是劇迷還是普通巿民，一句「無懼世事變改」，總能接上「還是越難越愛」！《越難越愛》除了在《2014年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得「勁歌金曲金獎」之外，亦是《萬千星輝頒獎典禮2014 》的「 最受歡迎劇集歌曲」，網民更一度封它為「洗腦神曲」，《越難越愛》的YouTube MV點擊率累積至今已超過1480萬，成功攀上「星夢一姐」地位，連阿佘都擋佢唔住！

點擊下圖睇更多Jinny的靚相︰