反黑路人甲｜監製親解三大謎團　張細倫同蔣世龍身份一早調轉咗？

無綫劇集《反黑路人甲》30集終於全數播完，大結局中KT（張國強飾）被捕時透露的「我唔知點解個兇手會殺埋老蔣生同蔣家二少爺」以及「唔知點解個兇手有我電話」，是不是KT之外還有一個Final Boss，打算留伏線拍《反黑路人甲》第二輯？

另外，「張細倫的真身是不是蔣世龍而非假扮呢？」這三大謎團亦困擾着不少觀眾。劇集監製林志華接受《香港01》訪問時，就逐一為觀眾解釋。

其實一早有答案？（《反黑路人甲》截圖）

留伏線開拍《反黑路人甲》第二輯？

監製林志華：「我哋拍嘅時候冇諗拍第二輯，其實KT個問題，就要觀眾自己搵答案，其實我哋係有交代，呢個空間就留畀大家慢慢發掘，唔使樣樣嘢都講到咁清楚。畀個提示大家，KT唔知啫，唔代表觀眾唔知嘅。」

不排除張細倫會追回四個女主其中一個。（《反黑路人甲》截圖）

四個女主角都唔揀張細倫？

他就解釋說：「張細倫呃咗呢4個女仔30集，去到最後呢4個女仔嬲咗佢都好正常。況且張細倫返香港嘅主要目標都唔係追女仔嘅，佢生命入面演戲係相當重要，更何況，套劇都冇話之後張細倫唔會追返4個女仔嘅其中一個，係咪？」

張細倫真正身份真係蔣世龍？（《反黑路人甲》截圖）

張細倫真正身份真係蔣世龍？

監製就說：「當日死嗰個係張細倫定係蔣世龍呢？會唔會係蔣世龍由細到大都唔會做蔣家嘅人所以一早將身份調轉咗？就算真係驗DNA，可能中間都會有啲蹺妙。」這個謎團亦是劇組留給觀眾的一個想像空間。

Promo出現過的畫面被刪減。（《反黑路人甲》Youtube截圖）

其中，《反黑路人甲》有不少場口因為整體觀感而要忍痛刪減，他就分享說：「有一場係王浩信模仿《英雄本色》發哥當年俾人威脅嘅一場戲，有一場係張振朗用隻腳幫王浩信按摩，係佢哋『撞』出嚟，都好有創意，因為劇情唔係好接，所以就冇播到，仲有一場蔣家三姐妹煮嘢食畀浩信，都好溫馨。另外，有一場係桑拿浴室王浩信同張振朗喺度搞搞震，但係俾朱敏瀚撞破，以為佢哋喺度Hehe嘅愛情動作戲，都好抵死。」

呢一幕都十分抵死。（《反黑路人甲》截圖）

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