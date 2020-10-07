40歲蔡依林靠「粉紅穿搭術」著出少女感！盤點天后四個必買單品

蔡依林早前貼出了自己和好友慶祝40歲生日的一系列照片和影片，同時也吸引了許多粉絲留言表示：「天后超凍齡！」所以今天儂編就要來告訴大家蔡依林如何靠「粉紅穿搭」穿出少女感，以及四個天后一買再買的高CP必敗款！