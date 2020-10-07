40歲蔡依林靠「粉紅穿搭術」著出少女感！盤點天后四個必買單品

即時娛樂撰文：Bella儂儂2020-10-07 14:00最後更新日期：2020-10-07 14:00蔡依林早前貼出了自己和好友慶祝40歲生日的一系列照片和影片，同時也吸引了許多粉絲留言表示：「天后超凍齡！」所以今天儂編就要來告訴大家蔡依林如何靠「粉紅穿搭」穿出少女感，以及四個天后一買再買的高CP必敗款！↓↓↓完全看不出已經40歲！點圖看蔡依林「粉紅穿搭術」四個必買單品↓↓↓相關圖輯：阿Sa示範最強恤衫穿搭法 襯出5個造型反轉着有意想不到效果（點圖放大↓↓↓）+38+38+38阿Sa示範最強恤衫穿搭法 襯出5個造型反轉着有意想不到效果馬伊琍新劇穿旗袍展示完美曲線 有位女星身材誇張反變穿搭大忌阿嬌認長胖：給我點時間 小紅書分享秋冬穿搭 網民意見一面倒？GU、Uniqlo大熱透視裝穿搭術！日本女生3招迷人小心機遮肉又顯瘦日本155cm孖妹Dress code穿出時尚感 Uniqlo、GU對比色層次穿搭延伸閱讀：出櫃粉紅大叔教我的事！即使遭受性別歧視，也要活出漂亮自我！粉紅獨角獸甜點店「Uniqorn cafe」終於來台！夢幻粉紅球池少女心爆炸啦！【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】 01娛樂Bella儂儂蔡依林台灣藝人動向