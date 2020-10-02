矚目配角｜歐瑞偉與太太結婚25年零磨擦：點解要出去自掘墳墓？

歐瑞偉，1985年至今參演過劇集、電影不下100套，入行以來大多數飾演警察、消防員一類角色，在古裝片則以大俠形象出現，形象正氣又受觀眾歡迎，但其實除了港劇、電影之外，在1995年也曾經去過馬來西亞發展，在那裡他更認識了終生伴侶，馬來西亞當紅花旦李愛玲。

場地提供：Hippie Party @觀塘 攝影：梁碧玲

歐瑞偉在馬來西亞發展時認識了馬來西亞當紅花旦李愛玲，拍拖很短時間就結婚了。（受訪者提供）

異地戀閃婚 歐瑞偉：啱就結婚，唔好蹉跎

兩人認識一年左右便結婚，兼且是異地戀，為什麼會這麼快結婚呢？歐瑞偉回答：「啱就結婚囉，唔好蹉跎，因為一個香港一個馬來西亞，走嚟走去好辛苦，再拖7，8年或者10年，最終都可能係喺埋一齊，命中注定，啱嘅就喺埋一齊。呢啲就係命運安排。」短短幾句就將人生大道理出來，確實不易。

看得出歐瑞偉很愛老婆。（梁碧玲攝）

結婚25年未曾送過一扎花：我份人實際

常常聽人說「愛情需要保鮮」，到底歐瑞偉又有什麼方法？他反而說：「到今時今日，太太都話我好悶，哈哈！」細問之下，原來除了25年未曾鬧交之外，他還未試過給太太送花：「我講一樣嘢，好簡單就知道我係點，結婚嗰日，我送花，就係結婚嗰日，到而家都冇送過花，唯獨是喺馬來西亞結婚嗰日送花，就係送花球。」雖然被老婆開口嫌悶，但他就澄清說自己只是為人較實際：「情人節或者特別節日，佢會話：『吖，嗰扎花又幾靚喎。』我就話：『食飯好過啦。』我都有買其他嘢氹佢，係冇買過花，因為我覺得花易凋謝，只係擺到幾日！」

揀相時，歐瑞偉也會尊重太太的意見，只會挑選太太喜歡的照片給記者，十分體貼。（受訪者提供）

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歐瑞偉透露自己從來沒有氹過太太，笑言還經常被她說：「你好悶。」（梁碧玲攝）

愛情保鮮法

歐瑞偉說得自己與老婆就似是天作之合一樣，難道結婚25年來就沒有發生過磨擦？他聽畢，就思考了一會，說：「好少好少，最多都係佢鬧吓我：『你又唔執嘢。』之後就冇乜啦，所以我好幸運，因為日日鬧交，你就會日日唔返屋企，到最後頭家咪散晒，所以咪話整定囉！」他還說，性格完美配合之外，其實老婆的包容對婚姻也佔了很大部份：「佢以前喺馬來西亞都係做演員，所以好了解我，同埋我真係有信心畀佢。女人真Feel到嘅，你唔好當佢哋傻。屋企已經有個咁好嘅老婆打理，（點解）仲出去自掘墳墓？」原來他的「愛情保鮮法」就只是給予太太信心。

歐瑞偉太太李愛玲，少女時在馬來西亞拍下的照片，十分青春標緻。

「冇咩特別窩心嘅事，因為每一日都係窩心」

看來歐瑞偉似乎對太太的事不上心、「冇心肝」，但言談之間提起老婆時，也總會露出一絲甜笑，就如新婚夫婦一樣，還不時有意無意之間提及老婆怎樣無微不至的照顧家庭。他說：「太太應該冇不滿，如果唔係一定好多聲氣，但係佢冇，咁咪即係『嫁雞隨雞』。佢真係畀咗個好安穩嘅環境我，畀我去拍戲，專心做我自己嘅嘢，所以我覺得好幸福，我已經搞掂咗啦，就唔使諗咁多。佢打理好屋企做返好本分已經得，我哋之間真係冇咩特別窩心，因為每一日都係窩心。」在歐瑞偉與他太太身上，就能體現到細水長流的愛情。

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