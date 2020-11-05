《Emily in Paris》不合理劇情逐個捉　Mindy崩壞中文未係最可笑?

《色慾都市》（Sex and the City）編劇Darren Star的最新力作《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）在Netflix播出後，果然成為全球熱播影集。一季10集，一集才20多分鐘，非常好入手。然而《艾蜜莉在巴黎》也招致許多批評，因為這故事就是建立在許多對巴黎和巴黎人的刻板印象之上，例如從第一集開始，幾乎所有法國男人都是調情（嚴重一點還會偷吃）高手，法國女人不用吃飯光抽菸就飽了，很好吃的朱古力麵包，甚至提到的電影都是《五星級大鼠》（Ratatouille）以及《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）。

但今天我們不討論這些刻板印象，也不說Emily作為一個美國人到法國還這麼自以為有多白目，我們想吐槽一些故事裡根本不合理的地方，如果你有追劇，絕對懂我們在講什麼！（點圖放大↓↓↓）

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不過最特別的是，明明影集有滿滿讓人吐槽的地方，但不知怎麼地，我們還是看完了，而且還期待著第二季？？？口嫌體正直就是這樣？

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《艾蜜莉在巴黎》 讓人受不了的五大吐槽點！你也會讓「朋友坐在自己男友腿上」嗎】