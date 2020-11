《Emily in Paris》不合理劇情逐個捉　Mindy崩壞中文未係最可笑?

《色慾都市》(Sex and the City)編劇Darren Star的最新力作《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)在Netflix播出後,果然成為全球熱播影集。一季10集,一集才20多分鐘,非常好入手。然而《艾蜜莉在巴黎》也招致許多批評,因為這故事就是建立在許多對巴黎和巴黎人的刻板印象之上,例如從第一集開始,幾乎所有法國男人都是調情(嚴重一點還會偷吃)高手,法國女人不用吃飯光抽菸就飽了,很好吃的朱古力麵包,甚至提到的電影都是《五星級大鼠》(Ratatouille)以及《情陷紅磨坊》(Moulin Rouge!)。