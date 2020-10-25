演員請就位2︱胡杏兒入選陳凱歌劇組　台上感觸：我的娘家是TVB

內地綜藝節目《演員請就位2》正在熱播，在首輪考核中重演電影《親愛的》中由趙薇飾演的李紅琴而獲得S級成績的胡杏兒，在新一輪比賽中選擇了電影《誤殺》，在戲中挑戰原本由陳冲飾演的警察局長拉韞。雖然在日前播出的預告片中，杏兒被陳凱歌導演點名批評太細聲、語速太慢，但在昨晚（24日）最新一集節目正式播出後，她的演出大獲讚賞，更成功入選陳凱歌導演劇組！

胡杏兒重演電影《誤殺》中由陳冲飾演的警察局長拉韞。（微博@胡杏兒）

在日前播出的預告片中，杏兒被陳凱歌導演點名批評太細聲、語速太慢。（影片截圖）

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穿上警服、髮型一絲不苟的杏兒，一出場就霸氣十足，劇情講到她所飾演的警察局長拉韞的兒子迷奸一名女子，壞事做盡，但最後被殺，而杏兒抓到疑犯後在警局嚴刑逼供，甚至舉槍，氣勢逼人！但之後她單獨審訊阿玉（倪虹潔飾）時，又流露出脆弱的一面，崩潰痛哭，呈現出一位媽媽絕望無助的心情，最後倪虹潔將手搭在杏兒膊頭，整場戲完美落幕！

完美轉換！（影片截圖）

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雖然杏兒兩次都是飾演媽媽，但兩段表演截然不同，她在今次的演出中無論是逼供時的壓迫感，還是作為媽媽的無助脆弱都完美駕馭，整個轉變令人大為驚歎，最後陳凱歌評為A級，成功進入他的導演劇組。杏兒在台上發表感言時忍不住眼濕濕：「其實這幾天高強度的排練，讓我很感觸，讓我想到了我的娘家。大家可能會覺得，娘家是什麼地方？是TVB。」而杏兒亦有在微博感謝同劇的拍檔及陳凱歌導演：「我真的很開心，十幾二十頁紙的劇本，跌宕起伏的情緒，兩天的時間，沒想到我真的做到了，加入了凱歌導演的戰隊，希望繼續給大家驚喜！」

杏兒在台上發表感言時忍不住眼濕濕。（影片截圖）