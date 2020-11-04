【錦繡南歌】竟陵王下場慘過彭城王　張兆輝原型係開國大將軍？

由李沁、秦昊主演的古裝劇《錦繡南歌》已接近尾聲，兩位主角都將人物詮釋得淋漓盡致，前者武藝超群、殺伐決絕、智勇雙全；後者足智多謀、忍辱負重，令人深感佩服。

李沁同秦昊的演技都備受認可。（微博@電視劇錦繡南歌）

該劇以南宋為背景，雖有虛構成份，但秦昊扮演的劉義康確實有歷史原型，就是宋武帝劉裕第四子，在其稱帝後，劉義康受封彭城王，多次在外任刺史，後入朝以司徒掌政，歷史上的劉義康在42歲正值壯年時就逝世了，被其同父異母的哥哥宋文帝劉義隆下令殺死。

據歷史對劉義康的評價，「生性喜歡處理官職事，處理公文都十分專心，查察人事對錯時亦顯得明察詳盡」，且記憶力驚人，眾人都很佩服他，即使權傾朝野，對任何事務都從不怠慢，非常愛惜官爵。原本劉義康同哥哥宋文帝之間的關係都不錯，兄長長年患病，劉義康衣不解帶、夜以繼日悉心照料，所有進貢的食品以及藥物都先試一口，可見他對哥哥感情至深。

歷史上的劉義康為人率性善良，足智多謀。（微博@電視劇錦繡南歌）

在宋文帝患病期間，劉義康曾一度獨掌朝政，但他以為兄弟至親，不用太講究君臣之禮，加之各處進貢物品時都會將最好的送到義康府，較次的才給皇帝，最終主相生嫌，難以逃脫兄長的猜忌，被賜毒酒，不過劉義康以佛教稱自殺者不得再世為人而拒絕服毒，最終遭被子焗死。除此之外，劉義康的六個兒子下場也非常慘，除了有兩個早卒之外，其餘四個全部被殺。

歷史上的劉義康下場非常慘。（微博@電視劇錦繡南歌）

而在劇中與秦昊都喜歡李沁的竟陵王劉義宣（谷嘉誠 飾）在歷史上也是真實存在，為宋武帝的第六個兒子，但才能平庸，生活奢侈，下場更慘過哥哥劉義康，年僅39歲便被殺。孝建元年（454年），劉義宣受到雍州刺史臧質的鼓動，欲起兵推翻宋孝武帝劉駿朝政，最終兵敗被殺，同黨及家人都一一被誅，18個兒子除兩個早卒之外，其餘16個全部被賜死以及被殺，唯一一個孫兒也未能倖免於難。

由此可見，真實的歷史比起電視劇實在殘酷太多。

歷史上的竟陵王下場也很慘。（微博@電視劇錦繡南歌）

至於李沁扮演的沈驪歌，歷史則查無此人，劉義康記錄在冊的王妃只有兩位，謝氏與孟氏，分別是荊州刺史謝晦之女、會稽太守孟顗之女。不過張兆輝扮演的沈廷章倒是有一位極度貼切的歷史原型，就是劉宋開國名將王仲德，由經歷到戰績都非常相似，不過與劇中張兆輝的結局不同是，王仲德並非被奸人所害，而是自然死亡，在他的家族成員中，也並無女兒，因此沈驪歌應該是虛構人物。

沈廷章在劇中死的一刻可謂賺足觀眾眼淚。（微博@電視劇錦繡南歌）