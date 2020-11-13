矚目配角｜苑瓊丹亞視跳入TVB遭歧視：連工作人員都睇你唔起

90年代的香港電視台只有Ａ與Ｂ餐之選，所以由亞視過檔無綫並非新鮮事。苑瓊丹因與周星馳合作而被無綫力邀過檔，但或者是亞視民風過於淳樸，令她12年來未曾感受到世途險惡，導致加入大家庭後，因各式各樣的利益鬥爭而傷痕累累。「有後悔入TVB，因為入到去先發現原來每個人都不是為公司而努力，在利益面前有人會想你死……」

苑瓊丹：「有人會為與傳媒保持友好關係，將是非當人情、刻意抹黑。我當睇唔到，這樣做不是掩耳盜鈴，而是我不會因你一篇文章而改變，只要傷害不到我就隨便寫吧。」（梁碧玲攝）

中學畢業後，自知不是升大學的材料，本住只想搵份工的心態，苑瓊丹報讀了亞視的藝員訓練班。儘管亞視長期積弱，但勝在溫馨、有人情味，也沒有任何利益鬥爭，但苑瓊丹卻因口直心快的性格得罪高層而被打壓。「曾經告訴自己，要做到風光離去而非被拋棄，同埋，如果面對困難就選擇逃避，那永遠都不會進步。」被雪藏沒有什麼大不了，被路人當著媽媽面叫茄哩啡才令苑瓊丹難堪。「記得有次同媽媽去買魚，老闆笑著說『明星來幫襯』，之後因為某些原來我返轉頭，聽到他與職員說『明星？茄哩啡都不如』這算是傷害嗎？沒關係，來日方長，我總有一日不是茄哩啡，既然我不是為了你生存，也沒有需要你的評價。」

入到亞視，苑瓊丹做過第二女主角，正在上位，卻因口直心快而雪藏。（網上圖片）

出身亞視就是錯

90年代，一系列的周星馳電影，令苑瓊丹這位亞視茄哩啡，成了無綫的挖角對象。預想中的大家庭溫馨畫面未有出現過，取而代之的是小人放暗箭。「細台人去大台，先不要說藝人，就連工作人員都看不起你。記得有次工作人員為我梳蛋撻頭時，因為不連戲，於是我跟對方說，沒想到她嘭一聲將梳子拍到枱上，然後說『那你自己梳吧！』當時化妝間所有人都看著我，我心想潑婦罵街誰不會，但是否真要這樣？於是吞下了這口氣，自己梳。」

03年苑仔同薛家燕拍《皆大歡喜》時曾傳不和。（影片截圖）

大台暗箭特別多

事隔20年，苑瓊丹仍記得當天收工後飛奔回到「娘家」的畫面，但也多虧這一下拍枱，令她認知了利益衝突，漸漸學會在這個社會縮影中，如何不被推落萬丈深淵。「老實說，當時大家未知道我的名字，但應該會對石榴姐或龜婆有印象，結果在大台大台都係nothing。很多事情發生並非偶然，例如你跟監製熟絡，可以用一個下午茶時間讓他刪減我的戲份，而不是看到我演得好提議他增加戲份，很多以前沒有經歷過的，在無綫都一一發生了。」在不傷害別人的情況下，提升自己的價值成了苑瓊丹的生存之道，同時建立良好的人際關係，這樣才不會令自己的工作留下任何污點，慢慢地，她的盔甲成了今天的鐵甲。「為什麼我敢發展那麼多生意？因為大台見盡人生百態，學懂為自己爭取利益。」

比起任何獎項，苑瓊丹認為賺錢更實際。（梁碧玲攝）

獎對我來說無意思

雖然無緣做女一，但苑瓊丹在無綫的工作長做長有，單是《真情》就已拍足四年，在《男親女愛》、《同事三分親》、《皆大歡喜》的角色也大有發揮，01年憑《封神榜》的殷十娘得到「十大我最喜愛角色」。如果評價這種待遇？她說：「無綫只係一個令更多觀眾認識你的平台，你能夠成功建立市場價值的話，公司會給予你對等的回報。我不會因得沒有獎而感到遺憾，試問你屋企有多少東西是放到生銹？對我來說那只是一個沒有的擺設。你會否因為暗戀一個靚仔而不嫁？我一定不會，畢竟外面有大樹林，沒錢我才會感到害怕。」比起一個會生銹的擺設，苑瓊丹認為別人對她的認同才是一個更好的獎。「因為做好了本份，在內地有很多的工作機會，這其實也是一個獎。」